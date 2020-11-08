河南「無腿」健身教練抖音走紅 粉絲千里拜師

杜海參加健美賽。（取材自微信）

河南平頂山市28歲小伙杜海，五歲時因意外雙腿截肢，他卻殘而不廢，從修手機 到游泳 冠軍，再到健身 教練，勵志故事讓人專門從內蒙古、浙江慕名前來，跟著他健身。

河南商報報導，五歲時，杜海在鐵軌附近玩耍，不幸遭意外雙腿截肢。16歲那年，為了補貼家用，他決定學習一門技術，於是他到鄭州學會了手機修理，然後回到平頂山開一個小舖幫人修手機。

杜海勵志故事感動許多人。（取材自河南商報）

工作兩、三年，他覺得生活不是自己想要的，而且他當時體重超重，沒有腿仍達150斤（約75公斤）。於是他找到了河南省殘疾人游泳隊教練馬雲鵬，並成為他的「徒弟」，開始學習游泳。

杜海表示，沒有雙腿很難控制平衡，剛開始接觸游泳時，自己每次都是冒著生命危險下水的，後來才漸漸學會在水裡掌握平衡，學會游泳。

杜海刻苦訓練取得優異的游泳成績，他在河南省殘疾人運動會上，曾獲得100米蛙泳第二名、400米自由泳接力冠軍、400米混合泳接力冠軍。

2016年，杜海從河南省殘疾人游泳隊退役，停止鍛鍊身上的贅肉開始反彈，正在煩惱的時候，2018年，他結識了健身教練袁俊豪，並在他的引導下開始健身，「健身讓我自信滿滿、能量滿滿」。

杜海展示雙槓。（視頻截圖）

在袁俊豪的輔導下，杜海身材越來越好。2019年，杜海參加了「致誠健身杯」中式健美職業賽，並獲得冠軍。之後，袁俊豪在自己的健身房給杜海安排了一份健身教練工作，杜海從此開啟了新生活。

杜海擔任健身房教練。（視頻截圖）

杜海喜歡用抖音記錄自己當健身教練的生活，目前粉絲數已超過5萬人。很多人看到他的勵志故事，從全國各地趕到洛陽，跟著他健身減肥，「內蒙古的、浙江的、瀋陽的都有」。

健身教練工作開啟了杜海全新的生活。（取材自河南商報）

內蒙古呼和浩特女孩徐靜（化名）被杜海感動，今年10月專門到洛陽，跟著杜海健身減肥，才10天就瘦了20多斤（約10公斤）。徐靜說，「他陽光、樂觀、積極向上，渾身充滿正能量」，而且上課很細心，會提前講解發力點、呼吸、注意事項等。

杜海說，現在一個月賺幾千塊，雖然收入並不算高，但過得很開心。他表示，想幫更多人，體驗到健身的快樂。同時，也想通過自己的故事，讓更多殘疾人知道，雖然他們身體不如別人，一樣可以有精采人生。