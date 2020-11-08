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驚！飛機上有老鼠 逼停整架班機

中國新聞組／北京8日電
航空公司人員在飛機上抓老鼠。（取材自百姓關注）
航空公司人員在飛機上抓老鼠。（取材自百姓關注）

小老鼠想飛上天，竟逼停了一架班機。11月7日，祥鵬航空一架從徐州經貴陽飛往麗江的班機，在機艙內驚現一隻老鼠，空服員捉捕不到，只好請所有旅客下機，進行全面消毒，航班因此取消。乘客表示，「我覺得比中500萬的機率還要低，飛機上竟然有老鼠」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，當時這架祥鵬航空班機準備從貴陽龍洞堡機場飛往麗江。據乘客表示，空姐打開行李架時，看見一個包後面有一隻灰色小老鼠，她喊其他男工作人員，弄了一個大的塑料袋，沒有抓住，老鼠跳下來，順著地毯跑了。

另一名乘客說，男工作人員抓的時候感到害怕，戴著手套搖動那個包，老鼠就跑了，「他要是不害怕就抓到了」。從網上視頻可以看到，戴著口罩的空服員在飛機座椅間張望詢問，有乘客直呼不可思議。

乘客因為航空公司人員要在飛機上抓老鼠而下機等候。（視頻截圖）
乘客因為航空公司人員要在飛機上抓老鼠而下機等候。（視頻截圖）

許多乘客都表示看到老鼠，為了消除隱患，空服員只好先將機上乘客請下飛機，航空公司願意提供全額退票，並為選擇繼續等待的乘客安排酒店。之後這架航班被以因「公司原因」取消。

老鼠如何上飛機，也成了乘客們熱議的話題。有旅客說，「活體老鼠怎麼能進入飛機，我認為是顧客用包帶上飛機，因為老鼠是在行李架上，不是在地下」，還有旅客說，「有的說是乘客帶上去的，不可能，乘客帶上去，安全檢查過不了關，而且是在行李箱上，我估計是飛機上的」。

乘客張女士形容，飛機上那隻老鼠的尾巴大約有這麼長。（視頻截圖）
乘客張女士形容，飛機上那隻老鼠的尾巴大約有這麼長。（視頻截圖）

大家出行的心情也被一隻老鼠打壞，有乘客抱怨，「一件小事情釀成大錯，如果一分鐘抓到老鼠就沒事了，結果沒有做到」，還有乘客說，「本來開開心心出來旅遊，遇到一隻老鼠後，所有人的行程都打亂了」。

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