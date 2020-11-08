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直擊進博會：美國商品最多 貓屎咖啡50克賣1000元

中國新聞組／北京8日電
第三屆中國國際進口博覽會正在上海火熱舉行。圖為首次參展的美國珠寶企業Z DIAMOND，展出一顆12.75克拉名的CVD培育鑽石。（中新社）
第三屆中國國際進口博覽會正在上海火熱舉行。圖為首次參展的美國珠寶企業Z DIAMOND，展出一顆12.75克拉名的CVD培育鑽石。（中新社）

中國第三屆國際進口博覽會（簡稱進博會）正在上海舉行，央視報導，雖然中美貿易戰已持續兩年多，但美國企業「參展熱情十分高漲，一些著名企業在參展同時還將中國區總部落戶上海，體現出中美之間不可分割的經貿關係」。

央視新聞報導，此次美國共有197家展商參會，展出商品1373件，展商數排名位列第三，而展出商品數位列第一，「表明進博會對美國企業具有強大的吸引力，貿易保護主義行徑不符合中美兩國人民的根本利益，全球化大勢不可逆轉」。

第三屆中國國際進口博覽會食品及農產品展區內，美國參展商嘉吉展出素肉。（中新社）
第三屆中國國際進口博覽會食品及農產品展區內，美國參展商嘉吉展出素肉。（中新社）

報導稱，以首次參加進博會的美國泰森食品集團為例，該集團在進博會上與南虹橋管委辦簽訂戰略合作框架協議，成為首家在虹橋商務區核心區落地的世界500強地區總部。

第三屆中國國際進口博覽會中，來自東帝汶的野生麝香貓貓屎咖啡禮盒，內含一袋200克...
第三屆中國國際進口博覽會中，來自東帝汶的野生麝香貓貓屎咖啡禮盒，內含一袋200克咖啡豆、一台磨豆機和一個咖啡杯，售價5980元人民幣。（取材自澎湃新聞）

另據澎湃新聞報導，進博會上出現了「最貴咖啡」，50克一包的咖啡豆要1000元人民幣（下同），一杯300ml的咖啡僅成本就要400元。如此昂貴的咖啡，來自東帝汶的野生麝香貓貓屎咖啡。

參展人員介紹，他們販售的咖啡豆，是目前全球僅存的人道主義收集的野生麝香貓貓屎咖啡，非常稀少，每年產量只有800公斤。麝香貓是東帝汶特有的一種動物，以咖啡果為主要食物，在野生的自然過程中吃了這些果子後，再排泄下咖啡的種子，人們從收集後烘乾再製成咖啡。

商家展出曬乾後的東帝汶野生麝香貓貓屎。（取材自澎湃新聞）
商家展出曬乾後的東帝汶野生麝香貓貓屎。（取材自澎湃新聞）

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