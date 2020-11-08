我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診986萬例 加州逼近97萬

白登再攀顛峰！29歲最年輕參議員到77歲最老總統

春秋航空憂疫情不願去歐洲提貨 空巴親自送貨到中國

中國新聞組／北京8日電
春秋航空接收其首架空客A321neo飛機。（取材自中國民航網）
春秋航空接收其首架空客A321neo飛機。（取材自中國民航網）

新冠疫情重挫全球航空業，進而衝擊法國空中巴士（Airbus）生意，為了賣出飛機，空中巴士甚至主動把飛機開到中國天津交貨，因為買家春秋航空擔心疫情不想去歐洲領貨。

據觀察者網報導，路透6日報導，由於中國國內航空業已經回升至新冠疫情爆發前的水準，空巴已經敦促中國航司接受飛機交付，但據業內一位直接了解此事的消息人士，中國各航空公司表示，由於擔心員工去歐洲取貨會感染新冠，所以希望延遲交貨。

這位不願意透露姓名的消息人士還表示，中國國內市場上，現在也不缺乏飛機。

報導指，今年空巴交付給中國航空公司的飛機，大多數來自天津的A320組裝線，但其他飛機，則需要派人前往歐洲取貨，但今年9月春秋航空公司取貨的A321neo，並不是公司員工去開回來的。春秋航空發言人張武安表示，由於新冠肺炎疫情，跨境旅行受到限制，所以空巴安排飛行員把飛機開到了天津。

春秋航空接收其首架空客A321neo飛機。（取材自中國民航網）
春秋航空接收其首架空客A321neo飛機。（取材自中國民航網）

路透：中航空公司引領復甦

路透報導稱，今年9月，空巴的交貨量達到疫情以來的最高水平，但「儘管中國航空公司正引領著航空業的復甦」，空巴對中國的交貨量一直不高。今年前9個月，空巴共交付了341架飛機，其中約39架是給中國的。

根據歐洲空中航行安全組織（EUROCONTROL）11月發布的報告，在最樂觀的情況下，預計到2024年航空業才會恢復到2019年的水平；然而，在不樂觀的情況下，要直到2029年才會達到2019年的水平。該報告也指出，世界航空業軸心正在東移，增長趨勢正轉移到亞洲，特別是中國，中國國內航班量已恢復到了疫情前的水平。

此外，中國10月外貿數據大幅增長，出口較去年同期增長了11.4%，創下19個月來最快的出口增速；進口則較去年同期增長了9.5%，低於9月的13.2%。分析預期，鑑於疫情正在美國和歐洲惡化，中國的外貿表現可能會在未來幾個月內受挫。

中國 疫情 美國

上一則

白登上台 胡錫進：中國公知對美幻想會再次燒旺

下一則

想出國返校 中國留學生瘋找疫苗

延伸閱讀

跑車變飛機只要3分鐘！斯洛伐克「空中飛車」首飛成功

跑車變飛機只要3分鐘！斯洛伐克「空中飛車」首飛成功
港龍的隕落

港龍的隕落
航空公司假期機票大促銷 買1張送1整排

航空公司假期機票大促銷 買1張送1整排
迎轉機 全球航空業推登機前篩檢規範

迎轉機 全球航空業推登機前篩檢規範

熱門新聞

華為副總裁驚傳在深圳猝死。(視頻截圖 )

華為副總裁深圳猝死 享年55歲

2020-11-03 00:13
舉報人王女士。（取材自新晚報）

34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸

2020-11-02 10:00
不少年輕人會辦派對慶祝生日。（示意圖／取材自pixabay）

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

2020-11-06 08:00
李女長相甜美，殺害男醫師手段凶殘。（取材自微博）

廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死

2020-10-31 11:00
中國一名男子發生感情糾紛，要求女方歸還還交往期間贈送的86萬人民幣，並告上法院獲得勝訴。(示意圖／ingimage)

交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔

2020-11-01 11:47
浙江遺囑庫提供遺囑繼承的法律諮詢。（取材自錢江晚報）

100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我

2020-10-31 09:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結

大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結
白登拿下賓州 贏得美國大選

白登拿下賓州 贏得美國大選
白登為何能在喬州翻轉? 因為有她…

白登為何能在喬州翻轉? 因為有她…
傳出敗選消息後 川普自高球場返回白宮

傳出敗選消息後 川普自高球場返回白宮
「你被開除了！」川普華府驚奇落幕 選民回贈他的名言

「你被開除了！」川普華府驚奇落幕 選民回贈他的名言