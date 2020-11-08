春秋航空憂疫情不願去歐洲提貨 空巴親自送貨到中國

春秋航空接收其首架空客A321neo飛機。（取材自中國民航網）

新冠疫情 重挫全球航空業，進而衝擊法國空中巴士（Airbus）生意，為了賣出飛機，空中巴士甚至主動把飛機開到中國 天津交貨，因為買家春秋航空擔心疫情不想去歐洲領貨。

據觀察者網報導，路透6日報導，由於中國國內航空業已經回升至新冠疫情爆發前的水準，空巴已經敦促中國航司接受飛機交付，但據業內一位直接了解此事的消息人士，中國各航空公司表示，由於擔心員工去歐洲取貨會感染新冠，所以希望延遲交貨。

這位不願意透露姓名的消息人士還表示，中國國內市場上，現在也不缺乏飛機。

報導指，今年空巴交付給中國航空公司的飛機，大多數來自天津的A320組裝線，但其他飛機，則需要派人前往歐洲取貨，但今年9月春秋航空公司取貨的A321neo，並不是公司員工去開回來的。春秋航空發言人張武安表示，由於新冠肺炎疫情，跨境旅行受到限制，所以空巴安排飛行員把飛機開到了天津。

春秋航空接收其首架空客A321neo飛機。（取材自中國民航網）

路透：中航空公司引領復甦

路透報導稱，今年9月，空巴的交貨量達到疫情以來的最高水平，但「儘管中國航空公司正引領著航空業的復甦」，空巴對中國的交貨量一直不高。今年前9個月，空巴共交付了341架飛機，其中約39架是給中國的。

根據歐洲空中航行安全組織（EUROCONTROL）11月發布的報告，在最樂觀的情況下，預計到2024年航空業才會恢復到2019年的水平；然而，在不樂觀的情況下，要直到2029年才會達到2019年的水平。該報告也指出，世界航空業軸心正在東移，增長趨勢正轉移到亞洲，特別是中國，中國國內航班量已恢復到了疫情前的水平。

此外，中國10月外貿數據大幅增長，出口較去年同期增長了11.4%，創下19個月來最快的出口增速；進口則較去年同期增長了9.5%，低於9月的13.2%。分析預期，鑑於疫情正在美國 和歐洲惡化，中國的外貿表現可能會在未來幾個月內受挫。