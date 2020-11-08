17歲女高中生 找到讓大閘蟹膏增厚密技

17歲的李依庭，科研讓大閘蟹膏可以增厚。(取材自都市快報)

要如何讓大閘蟹膏更厚呢？17歲的杭二中女生李依庭做到了。她以中華絨螯蟹精巢連接蛋白innexin的分子克隆與分析」的研究，在世界頂尖科學家大會獲得「世界頂尖科學家協會優秀小科學家」稱號。

都市快報微信 公號報導，李依庭是中國 科協和教育部 共同組織實施的「英才計畫」優秀成員，從小就對科學比較感興趣。去年暑假，雖然還沒有正式進入二中學習，李依庭就成功報名學校的生物競賽團隊，跟著團隊提前學習了很多大學生物知識，為自己能完成科研課題打下了堅實的基礎。

李依庭在這次科學家大會上展示科研成果「中華絨螯蟹精巢連接蛋白innexin的分子克隆與分析」。她主要的研究是大閘蟹精巢中重要的連接蛋白innexin，它可以選育產膏量多的蟹，讓人吃到更美味的大閘蟹。

長相清秀的李依庭，不僅在生命科學方面取得了優異的成績，還是位不折不扣的文學少女。

17歲的李依庭，科研讓大閘蟹膏可以增厚。(取材自都市快報)

在剛剛結束的第14屆浙江省少年文學之星徵文比賽中，李依庭從眾多參賽者中脫穎而出，獲得「少年文學之星」稱號，高中組只有三人入選。這並不是李依庭第一次獲獎，從小學五年級開始，她先後四次獲得「少年文學之星」稱號。

據悉，世界頂尖科學家大會的發起方世界頂尖科學家協會，今年還有一個新的舉措，協會將和華東師範大學合作，在全國範圍內選擇1000所中小學成為聯盟實驗基地校，二中也是基地校之一。對學校來說，這也是一個新的平台，在科技教育、人文教育，在科技人文的融通中，邁出更大的步子，走出更寬的道路。