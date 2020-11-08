中國豬肉價降兩成 有人吃到「20元1斤」

中國近期豬肉價格下滑，有網民表示吃到20元以下一斤的豬肉。（本報資料照片）

受到非洲豬瘟與南方洪澇影響，中國 豬肉價格從去年開始飆高，直到今年9月開始出現緩降趨勢。近日「豬肉價格降兩成」登上熱搜，在北京 、河南、山東等地，都有居民反映豬肉價格有所回落，部分地方居民甚至吃到了20元以下一斤的豬肉。

中新網報導，北京丰台區菜市場一位豬肉販表示，「現在前尖賣25.8元一斤，已經降好多了，以前都是賣30多塊的」。該肉販攤位寫著「大五花33.5元一斤、前肘22元一斤」等價格。

根據農業農村部的數據，「截至10月第四周，豬肉價格環比已連續八周下降，同比自10月份第二周起出現下降」。到了10月份第四周，全國活豬平均價格每公斤29.82元，比前一周下降3.6%，同比下降23.0%；全國豬肉平均價格每公斤47.66元，比前一周下降3.2%，同比下降18.6%。

圖為北京丰台區一家超市內的豬肉區 。（取材自中新網）

另據商務部數據顯示，10月26日至11月1日，豬肉批發價格每公斤39.26元，跌破40元大關，並連續10周出現下降。根據網民去年11月在微博的留言，當時北一公斤豬肉售價66元人民幣 ，比10月初暴漲43%；深圳豬肉更貴，一公斤售價72元人民幣。與現在相比，價格跌近一半。

生豬預警網分析師馮永輝表示，「豬肉價格出現下跌，主要源於生豬供應量趨緊的形勢得到明顯緩和，供應開始緩慢增加」。農業農村部總經濟師魏百剛則表示，9月底全國生豬存欄達到3.7億頭，恢復到2017年末的84%。

除了生豬生產恢復，進口豬肉和中央儲備肉的投放亦增加了市場豬肉補給，平抑了豬肉價格。數據顯示，今年1月至9月中國共進口豬肉328.6萬噸，同比增長132.2%。

農業部：明年春節會再降價

農業農村部畜牧獸醫局副局長陳光華說，經過專家分析和測算，明年元旦春節期間，豬肉供應量同比會增長30%左右，價格總體上將低於上年同期水平，能保障過年期間老百姓碗裡不缺肉。

另據北京青年報報導，商務部市場運行和消費促進司副司長王斌昨天表示，預計後期豬肉供給狀況將持續改善，到2021年下半年有望恢復到常年水平。

王斌也表示，預計今年全年肉類進口總量將創歷史新高，來自歐洲地區的進口豬肉仍占主要地位，今年1至9月份，中國自歐洲進口豬肉同比增長107.3%，其中，自西班牙進口豬肉增長135.9%。