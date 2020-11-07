馬保國餘波…武術協會：不得以拳種、門派名義參加格鬥

「渾元形意太極門」掌門馬保國30秒被三次擊倒，引發巨大爭議。（取材自中國青年報）

中國 「渾元形意太極」掌門馬保國，今年5月在擂台上慘遭業餘搏擊愛好者王慶民「修理」，在30秒被三次擊倒，社會譁然，爭議至今未息。觀察者網報導，體育總局、公安 部、民政部、衛生健康委、市場監管總局等五部委近日聯合印發「關於加強搏擊類項目賽事活動安全管理工作的若干意見」，進一步對搏擊類體育賽事活動做規範。

中國武術協會相關負責人表示，近年來群眾性商業性賽事活動無需體育部門審批後，崇尚對抗的搏擊類項目賽事活動大量湧現，一方面繁榮體育市場、促進體育產業發展；但另一方面，一些賽事存在規則不明確、組織不規範、現場急救設施不完善等問題，對人員安全造成危害。

報導指出，中國武術協會向武術界發出「關於加強行業自律弘揚武術文化的倡議書」，倡議武術行業弘揚社會主義核心價值觀，提升武德修養，遵守職業道德，科學、安全、文明習武，強身健體，傳遞正能量。同時規定武術習練者不得以武術拳種、門派名義參加綜合格鬥、自由搏擊等搏擊類項目賽事活動，不參加不分項目、性別、年齡、體重級別等不規範賽事活動。

中國武術協會同時公布「武術搏擊類賽事活動辦賽指南（試行）」和「武術搏擊類賽事活動參賽指引（試行）」（試行），要求各級武術協會應向屬地內武術搏擊類項目經營主體和賽事活動舉辦者、參賽者廣泛宣傳，指導他們合法、安全、規範比賽。