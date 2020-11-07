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打天價片酬 廣電總局促藝人「零酬」上公益節目

中國新聞組／北京7日電
廣電總局籲嚴控演員片酬、倡免費參與公益節目，明星收入榜首的吳京（右）是否呼應政策受矚。（取材自微博）
廣電總局籲嚴控演員片酬、倡免費參與公益節目，明星收入榜首的吳京（右）是否呼應政策受矚。（取材自微博）

中國國家廣播電視總局5日發出通知，要求嚴控演員及來賓片酬，並倡導演員及來賓以「社會責任心和使命感」，零片酬參與公益節目。並堅決防止高價片酬及追星、炒星現象。

據中國新聞網報導，國家廣播電視總局近日印發「國家廣播電視總局關於推動新時代廣播電視播出機構做強做優的意見」的通知，其中提到要抵制「低俗、庸俗、媚俗」的工作機制，堅決防止追星炒星、過度娛樂化、高價片酬、唯收聽收視率等不良傾向。此外要嚴格控制演員、嘉賓片酬，倡導演員、嘉賓以社會責任心和使命感零片酬參與公益性節目。

中央社引述澎湃新聞報導，這份通知還提到，要堅持「星素（明星與素人）結合」，讓更多普通奮鬥者、各行各業奉獻者、時代楷模、最美人物透過廣播電視節目「傳播正能量」。

中國影視演員片酬居高不下，先前更有直比好萊塢的「天價」，一度被官方盯上，且曾下令改正，明星片酬因此一度大幅縮水，但仍傳出業者與藝人簽訂掩人耳目或意圖逃漏稅的「陰陽合同（合約）」。

中央社報導，愛奇藝創始人兼執行長龔宇5月間透露，目前中國單一演員每部劇的片酬已降到了5000萬元人民幣（約759萬5350美元）以下，符合限定價格。但他10月間又表示，中國演員片酬雖自2018年暑期起下降，然而「還是太高」。

「中國電視劇製作產業協會」與「首都廣播電視節目製作業協會」4月間曾聯合發布倡議書，建議中國電視劇、網路劇製作成本應控制在每集400萬元人民幣（約60萬7630美元）以內，男女主角的片酬每人最高不得超過製作成本的10%，演員酬金總和則不得超過40%。

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