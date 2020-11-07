出國前先打新冠疫苗 國藥集團劉敬楨：5.6萬人無人染疫

國藥集團董事長劉敬楨。（取材自澎湃新聞視頻）

中國 國藥集團董事長劉敬楨昨天表示，國藥集團兩款新冠病毒疫苗 目前已有數十萬人接種，無嚴重不良反應，且接種後離境的5.6萬人，目前無一感染新冠病毒。劉敬楨還表示，疫苗年底產能將達約1億劑，明年超10億劑，能保證尤其是中國人民使用，且價格完全能在可接受範圍。

劉敬楨昨天在上海出席「虹橋國際健康科技論壇」時表示，由國藥集團北京所及武漢所研發的兩款新冠病毒疫苗，從各地使用情況數據來看，疫苗非常安全。6月起中國已有數十萬人接種，目前沒有一宗嚴重的不良反應，只有少數有一些輕微的症狀，如針眼痛等。「我3月注射了疫苗，到現在依然活蹦亂跳」。

劉敬楨說，已有5.6萬人接種了該集團的疫苗後，出國工作，其中包括中央企業赴海外施工人員、外交官及華為 在全球的工作人員等，「到目前為止無一感染」。他還舉例說，華為在墨西哥的辦事處共99個人，81人注射了疫苗，18人沒注射。他們在同一個屋簷下吃喝住行，辦事處爆發疫情時，其中十人感染，全部來自於沒有打疫苗的群組。

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劉敬楨還說，今年底的新冠疫苗產能將達到1億劑，明年的產能將超過10億劑，處於世界第一位，能保證給中國民眾使用。他強調，疫苗價格將定於中國和外國民眾可以接受的範圍內，國藥集團作為中央企業，肩負政治責任、社會責任，經濟責任是其次。