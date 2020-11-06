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螺螄粉獲選中國新四大文化之首 被譏不體面？

中國新聞組／北京6日電
螺螄粉屬於廣西非物質文化遺產。（取材自微博）
螺螄粉屬於廣西非物質文化遺產。（取材自微博）

據媒體近日報導，海外網民近日評選出中國對外輸出的「新四大文化」，分別為螺螄粉、廣場舞、中國網文（網路文學）、網購中國商品，取代了兩年前的高鐵、移動支付、電商和共享單車。

香港01報導，其中螺螄粉此次一馬當先排頭名，雖然許多網民社交媒體上為風靡海外的中國美食讚好，但也有意見認為螺螄粉之類的市井小食「實在難登大雅之堂」。對此有評論認為，中華文化源遠流長，文化的交流應該有更廣泛、更多元、更豐富的載體，不必有「不體面」的憂慮。

據了解，螺螄粉為廣西柳州地標性美食，其聞起來臭，但吃起來卻酸辣爽口，早前上了「舌尖上的中國」等節目後聲名遠播，更有指其是「聞之開胃，想之流涎，回味無窮」。不過許多輿論卻認為，文化輸出承載着中國文化走出國門意義，必然是名家作品、高鐵產品、共享技術等「高大上」的東西，螺螄粉相對而言「太低端」、「不太體面」。

網民認為：「讓中國的文化、美食、商品等攻略世界人民。」、「螺螄粉主要還是華人或者海外留學生等等購買的，外國人吃的不多。」、「一點科技含量都沒有，就不要吹了。」、「味道是推廣最大的障礙。」、「除了說明輸出了大量留學生和移民，我看不出『輸出』了其他。」、「螺螄粉上午我們老師還講外國人說這是毒氣彈。」、「論起生化武器還是比不了鯡魚罐頭啊。」

中國 留學生 華人

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