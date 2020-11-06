我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白登將追平喬治亞州 只落後川普2000票

川普再控舞弊 白登推文反擊：人民不會被噤聲

茅台代理酒商蹭美大選熱 搶註「特朗普─拜登」商標

中國新聞組／北京6日電
中國酒商搭美大選便車。（取材自微博）
中國酒商搭美大選便車。（取材自微博）

美國總統大選川普拜登打得如火如荼。有中國商家看準這一商機，提早將準備代理的茅台酒取名為「特朗普（川普）─拜登」且搶先註冊。商家說，取這名字是為「節省廣告費」。

媒體還發現，截至目前，以「特朗普」為名申請註冊的商標，多數處於「無效」或「等待實質審查」階段；而以「拜登」為名申請註冊的商標遠少於「特朗普」，卻多數已審查通過。

搭美國大選順風車。(Getty Images)
搭美國大選順風車。(Getty Images)

新浪財經報導，將代理茅台酒註冊為「特朗普─拜登」的商家，是位在河南的「開封全有吉農資有限公司」，註冊日期為10月9日，當時正是川普（Donald Trump）與拜登（Joe Biden）競選進入白熱化的階段。目前，這項註冊處於「等待實質審查」階段。

全有吉農資公司負責人在接受電話訪問時表示，他註冊「特朗普─拜登」這個商標已經很久了。至於為什麼註冊這個名字，這名負責人說，「人家知名度高嘛，我節省廣告費了」。

這名負責人還表示，他的公司主要代理茅台酒，但「經營的範圍也很廣泛的」。

報導引述中國商標網的數據指出，以「特朗普」為名申請註冊的商標多達154個，註冊時間多半集中在2016年，正是川普上次競選美國總統之時。然而，這些註冊申請如今多數處於「無效」或「等待實質審查」階段。

而少數審查通過的「特朗普」商標，根據資料，多屬「唐納德特朗普公司商標經營有限責任公司」所有。

至於以「拜登」為名申請註冊的商標只有99個，申請時間多數集中在2019年，但多數商標註冊已審核通過。

拜登 川普 美國總統大選

上一則

特斯拉零件問題「甩鍋」中車主？ 新華社批傲慢

下一則

明制漢服當韓服？ 中國手遊道歉

延伸閱讀

川普再控舞弊 白登推文反擊：人民不會被噤聲

川普再控舞弊 白登推文反擊：人民不會被噤聲
白登將追平喬治亞州 只落後川普2000票

白登將追平喬治亞州 只落後川普2000票
川普2子砲口對內！轟共和黨潛在總統接班人沒相挺

川普2子砲口對內！轟共和黨潛在總統接班人沒相挺
11／5世界晚報：白登264票對川普214票已勝利在望

11／5世界晚報：白登264票對川普214票已勝利在望

熱門新聞

華為副總裁驚傳在深圳猝死。(視頻截圖 )

華為副總裁深圳猝死 享年55歲

2020-11-03 00:13
舉報人王女士。（取材自新晚報）

34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸

2020-11-02 10:00
張銘浩是YHBOYS成員之一，年齡僅16歲。（取材自微信）

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

2020-10-29 11:00
李女長相甜美，殺害男醫師手段凶殘。（取材自微博）

廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死

2020-10-31 11:00
浙江遺囑庫提供遺囑繼承的法律諮詢。（取材自錢江晚報）

100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我

2020-10-31 09:00
一個保溫杯讓丈夫發現妻子出軌。圖為示意圖。(取材自瀟湘晨報╱視覺中國圖)

保溫杯洩婚外情…妻出軌2男 貴州夫痛下殺手

2020-10-29 13:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱

大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱
法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路

法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路
1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州

要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州
喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票

喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票