茅台代理酒商蹭美大選熱 搶註「特朗普─拜登」商標

中國酒商搭美大選便車。（取材自微博）

美國總統大選 ，川普 與拜登 打得如火如荼。有中國商家看準這一商機，提早將準備代理的茅台酒取名為「特朗普（川普）─拜登」且搶先註冊。商家說，取這名字是為「節省廣告費」。

媒體還發現，截至目前，以「特朗普」為名申請註冊的商標，多數處於「無效」或「等待實質審查」階段；而以「拜登」為名申請註冊的商標遠少於「特朗普」，卻多數已審查通過。

搭美國大選順風車。(Getty Images)

新浪財經報導，將代理茅台酒註冊為「特朗普─拜登」的商家，是位在河南的「開封全有吉農資有限公司」，註冊日期為10月9日，當時正是川普（Donald Trump）與拜登（Joe Biden）競選進入白熱化的階段。目前，這項註冊處於「等待實質審查」階段。

全有吉農資公司負責人在接受電話訪問時表示，他註冊「特朗普─拜登」這個商標已經很久了。至於為什麼註冊這個名字，這名負責人說，「人家知名度高嘛，我節省廣告費了」。

這名負責人還表示，他的公司主要代理茅台酒，但「經營的範圍也很廣泛的」。

報導引述中國商標網的數據指出，以「特朗普」為名申請註冊的商標多達154個，註冊時間多半集中在2016年，正是川普上次競選美國總統之時。然而，這些註冊申請如今多數處於「無效」或「等待實質審查」階段。

而少數審查通過的「特朗普」商標，根據資料，多屬「唐納德特朗普公司商標經營有限責任公司」所有。

至於以「拜登」為名申請註冊的商標只有99個，申請時間多數集中在2019年，但多數商標註冊已審核通過。