搶陰靈引路錢…開封大爺大媽自製「吸錢神器」

每當有靈車路過馬路，大爺大媽便會蜂擁而上搶靈車撒下的硬幣。（視頻截圖）

河南開封的大爺大媽們，為了搶拾路過靈車撒下的硬幣，不僅冒險在馬路上「衝鋒」，還為此發明了「吸錢神器」；冒險搶錢行為也惹來網友熱議，有人認為「一頓操作猛如虎，一看就才2塊5」， 這樣的冒險不值得；也有網民認為靈車撒的錢根本就不應撿。

香港 01報導，據開封當地民眾介紹，大爺大媽們搶錢的地方，是靈車、殯葬車前往火葬場的必經之路。每天上午8時至10時，常常有靈車、殯葬車經過。而一些靈車上往生者家屬會從車上撒錢，大多數是人民幣 1毛硬幣。

事實上，所謂「吸錢神器」其實就是把吸鐵石黏在一塊類似鐵鏟的鐵板上，利用吸鐵石把路面的硬幣吸起來：有了「吸錢神器」，大爺大媽們便不用蹲在路上用手撿，只要手持「吸錢神器」，一陣橫掃直刮，地上的硬幣不一會兒就全被「吸」光了。

面對這群大爺大媽為冒險「賺外快」，網友普遍持負面看法，直言太危險，一不小心歪了腳、傷了腰就虧大了，「何必嘛，又危險又不吉利，一頓操作猛如虎，一看就才2塊5」、「出了交通事故就有的你家人樂了」、「跟陰靈搶引路錢？開封是文明古城，老人們都不信鬼神，這種事都敢幹」，甚至有人調侃道「這對老年人來說，也是腦和行動方面最好的鍛鍊」。