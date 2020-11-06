中組「心臟支架」國家隊 價格從1.3萬降至700元

中國集中採購心臟支架，每個低至700元人民幣。（央視微信公眾號）

中國 心臟病患者的福音，國家醫保 局宣布集中大量採購100多萬個心臟支架，均價每個僅700元（人民幣，下同，約106美元），明年1月就可投入供病患使用。

央視報導，由國家醫保局組織的首次高值醫用耗材冠狀動脈支架集中帶量採購工作昨天在天津進行。本次集中帶量採購的冠脈支架材質為鈷鉻合金或鉑鉻合金，載藥種類為雷帕黴素及其衍生物，採購周期為兩年。

中國集中採購心臟支架，每個低至700元人民幣。（央視微信公眾號）

今天共有11家企業參與投標，其中中國境內註冊上市的26個冠脈支架產品參加。最後擬中選產品10個，經過本次集中採購，支架價格從均價1.3萬元左右下降至700元左右。與2019年相比，相同企業的相同產品平均降價93%，國內產品平均降價92%，進口產品平均降價95%，首年意向採購量達107萬個，占2019年全部材質採購量（165萬個）的65%。

患者暴增 1年用150萬個

央視報導稱，由國家組織冠脈支架集中帶量採購是治理高值醫用耗材價格虛高、流通亂象的重要舉措，採購價格大幅降低，將顯著減輕群眾醫藥費用負擔。預計全中國患者將於2021年1月用上這批中選產品。

中國有心血管疾病患者愈來愈多，從2009年到2019年，冠心病（PCI）手術量從23萬例發展到超過100萬例，年增長速度10%至20%。

目前以每台手術支架使用量約1.5枚計算，中國一年要用掉150萬個心臟支架。國家醫保局表示，中國醫用耗材市場規模3200億元，其中高值醫用耗材1500億元。而冠脈支架的總費用就達150億元左右，占到全國高值醫用耗材總費用的十分之一。

官員稱，由於臨床用量較大、競爭充分，充分競價的條件已經成熟，心臟支架成為中國首個高值醫用耗材領域集中採購品種。

中國一年約需用掉165萬個心臟支架。（央視微信公眾號）

民憂品質 官稱保證安全

央視統計，在此次集中採購前，中國國產品牌價格每支7500至1萬8500元，中位數是1萬4000元，進口品牌價格1萬1400至2萬3300元；同代支架價格巴西最低2183元；美國患者支付價6403至1萬8507元；法國零售價6881元；日本醫保支付7693至1萬8747元。

央視報導心臟支架從超過1萬元降至不到1000元後，許多網友直呼不可思議，還有人擔心這種低價心臟支架品質如何？能用嗎？

央視調查中國國內與國際間的心臟支架耗材價格。（央視微信公眾號）

天津市有關部門表示，經密集調查研究醫療器械品質監督檢驗中心，並對檢測能力了解後，保證中選產品品質可追溯，能確保每一個產品應用到患者身上是安全的，是有效的。

不過受擬中選結果的影響，多家在此次集中採購名單的企業股價 今天也大受影響，樂普醫療（300003.SZ）股價直線跳水，跌幅超過4%；微創醫療（00853.HK）跌幅一度超9%。