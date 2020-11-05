貴州現巨型「奢香夫人」雕塑 官方：企業獨資修建的…

畢節百納鄉50米奢香夫人雕塑。（取材自觀察者網）

最近，貴州和雕塑 似乎「槓」上了，前有曾為貧困縣的劍河縣修建88米仰阿莎雕塑引發爭議，現在又有個畢節百納鄉50米奢香夫人雕塑正在建設中。據@新京報我們視頻報導，百納鄉鄉政府3日回應稱，該雕塑是旅遊公司獨資修建，未使用財政資金。

觀察者網報導，奢香夫人是彝族女英雄，曾主持修建東起貴陽，西至畢節的驛道，設九個驛站，開闢了連結中原的官道，因此她一直被視為彝族女英雄。近幾年，大方縣一直將「奢香夫人」作為本地一張名片進行宣傳。

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比如，畢節大方縣著名景點百里杜鵑景區，就設立了龍場九驛、古道遺跡、奢香嶺、醉九牛等景點，都是為了紀念奢香夫人。該景區於2007年成立以來，百里杜鵑景曾先後榮獲國家5A級旅遊景區、國家生態旅遊示範區等20餘項殊榮。數據顯示，2019年，該區旅遊綜合收入達到了人民幣 34.2億元（約5.1億美元）。

然而，這只是大方縣百里杜鵑景區的「風光」。景區賺錢，大方縣卻是直到去年4月才退出貧困縣序列，比此前建設88米仰阿莎雕塑的劍河縣，僅僅提前半年時間。

另據澎湃新聞報導，該雕像其實也不在百里杜鵑景區內，只是在附近一個礦區，具體位置為大方縣百納鄉。有網友質疑，該雕塑是否有修建必要。

觀察者網查詢發現，該項目由百里杜鵑佳鑫旅遊公司負責承建，於2016年開工。但啟信寶顯示，該旅遊公司成立於2017年，經營範圍包括旅遊產業開發及經營、旅遊產品開發及經營等。

在雕塑引發爭議後，據@新京報我們視頻報導，該公司負責人回應稱，「我們這裡要搞一個古彝文化園，奢香夫人不是本地歷史人物嘛，那個山體剛好適合雕刻一個整體的雕塑，一座山把四邊全部敲空、切落、打掉，用整座山雕刻下來，已經投資 差不多上千萬了。工程原計畫於2021年完工，受各類原因影響將延期三年。」

網路日前流傳的視頻中，現場正在施工，雕像已雕刻至腰部，現高度達到20餘米。

百里杜鵑管理區國土資源分局工作人員表示已派人去現場調查，將公布調查結果。