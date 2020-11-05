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深圳網紅「神犬」獨自出門送水杯 主人沒牽狗繩挨罰

中國新聞組／香港5日電
「糯米」會在接到小主人的電話後，獨自出門為其送水杯。（視頻截圖）
「糯米」會在接到小主人的電話後，獨自出門為其送水杯。（視頻截圖）

廣東深圳一隻叫「糯米」的德國牧羊犬(又稱德國狼犬)近日走紅網路。根據其主人發布的影片，「糯米」會趁主人不在家時，主動開門收速遞包裹；而主人快回家時，牠會提醒小女孩關掉電視做功課，令網民嘖嘖稱奇，封其為「神犬」。

香港01報導，更神奇的是，「糯米」還會在接到小主人的電話後，獨自出門為其送水杯。不過，這一「傑出表現」卻恰恰違反了「深圳市養犬管理規定」中狗隻在戶外應牽狗繩的規定，其主人遭當局警告並裁罰500元（人民幣，下同，約74.6美元）。

來源：YouTube

微博帳號「@糯米的趣味生活」坐擁超過18萬粉絲追蹤。該帳號經常發布「糯米」在家中依靠聰明才智解決問題的影片，包括早上叫小主人起床上學、主動開門收速遞包裹、指揮主人倒車等。甚至當牠聽到主人抵家的聲響後，還會提醒小主人趕緊關掉電視，扮做功課。

「糯米」的諸多神跡式舉動，迎來一眾網民稱羨不已，紛紛表示：「送牠去上大學吧，別耽誤了」、「簡直養了個保母」、「拿我們家兩隻狗跟你換一隻可以嗎？」、「能幫我考駕照嗎」、「從此江湖又有了一個詞叫『別人家的狗』」。

據報導，在該帳號日前發布的一段影片中，糯米在男主人的幫助下接聽了小主人的電話，小主人表示，自己的水杯忘在家裡了。糯米二話不說就叼著水杯直奔門外，到達與小主人約定的地點。這段影片發布後，同樣引發網民幾乎一面倒的讚譽。

幾天後，深圳城管和綜合執法局發微博表示，糯米未由成年人牽領下樓外出，違反了「深圳市養犬管理規定」第213條規定「犬隻進行戶外活動時，應當由成年人牽領，為犬隻攜帶號牌、束犬鏈」，按「深圳市養犬管理規定」第39條規定， 給予其主人警告，並處500元罰款。

這項裁罰隨即也引發網民討論。不少網民對當局做法表達支持，指出糯米雖然可愛，但是違規就是違規：「網紅是有代價的。」「狗主沒有狗懂事。」「雖然狗狗很聰明，但不能為了流量而去踩『紅線』。」「屬於烈性犬。不拴鏈主人不看著，很容易就會造成別人的悲劇，該罰。」

糯米將水杯送給小主人。（視頻截圖）
糯米將水杯送給小主人。（視頻截圖）
糯米聽電話後，即叼著水杯出門。（視頻截圖）
糯米聽電話後，即叼著水杯出門。（視頻截圖）

德國 微博 駕照

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