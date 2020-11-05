我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

剩4州未分出勝負 川普唯一勝算押在賭城？

自信最美！90後「斷臂」模特時裝周走秀 感動無數人

中國新聞組／北京5日電
雷慶瑤在深圳時裝周走秀。（取材自紅星新聞）
雷慶瑤在深圳時裝周走秀。（取材自紅星新聞）

深圳時裝周日前落幕，其中一名斷臂模特兒的走秀吸引了眾人的目光。她叫做雷慶瑤，穿著無袖的衣服，露出斷肢，自信地走在伸展台上。網友紛紛評論，「折翼天使，依然是美的」、「自信的人最美」。

紅星新聞報導，四川姑娘雷慶瑤三歲那年跟小朋友玩紙飛機，飛機落到變壓器上，她爬上去拿，不幸被電擊中，就此失去雙臂。但她沒有自暴自棄，用腳學習寫字、穿衣、做飯，還學游泳。她曾在四川省殘運會上，奪得四銀二銅。

雷慶瑤用腳簽名。（取材自紅星新聞）
雷慶瑤用腳簽名。（取材自紅星新聞）

16歲時，她主演勵志電影「隱形的翅膀」而被譽為「東方維納斯」，獲得包括電影華表獎在內的多個獎項，更被大眾所知。大學畢業後，雷慶瑤成為成都電視台主持人。2015年，參加「超級演說家」節目引來更多人的關注。自稱「愛美狂人」的雷慶瑤2018年創業賣衣服。

雷慶瑤自己設計的衣服。（取材自紅星新聞）
雷慶瑤自己設計的衣服。（取材自紅星新聞）

今年10月底，她受邀到深圳時裝周看秀，原本來看秀的她決定自己上台走秀，「因為我很喜歡他們這次的主題『重塑』，我們每個人從出生開始，就在面臨各種失去、面臨人生各種不完美，但是在這些不完美中，其實每一次都可以重塑自己的人生，可以讓自己變得更完美，每一個女生都可以有美的那一面」。

雷慶瑤把自己走秀的視頻發在網上，吸引了很多人的注意，有人被她在T台上的自信打動，但也有人表示被她的斷臂嚇到。

雷慶瑤表示：「我這一次去走時裝秀，專門要求穿無袖的，因為這就是我，我平時就這樣穿。我覺得每一個人都是可以被世界看到的，一個人身體上跟別人不一樣也好，或者說有什麼缺失，我覺得都不重要。一如既往積極生活，是可以贏得鮮花和掌聲的，我希望通過這樣的視覺呈現，讓其他人看到像我們這樣的還在努力發光，是不是可以給別人一點點陽光、一點點養分。」

電影 天使 游泳

上一則

深圳網紅「神犬」獨自出門送水杯 主人沒牽狗繩挨罰

延伸閱讀

華為副總裁凱利深圳猝死 網友聯想海伍德事件

華為副總裁凱利深圳猝死 網友聯想海伍德事件
模特李悅瑤 紐約時尚圈發光

模特李悅瑤 紐約時尚圈發光
華為副總裁深圳猝死 享年55歲

華為副總裁深圳猝死 享年55歲
入駐深圳 小米砸5.31億買地

入駐深圳 小米砸5.31億買地

熱門新聞

張銘浩是YHBOYS成員之一，年齡僅16歲。（取材自微信）

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

2020-10-29 11:00
華為副總裁驚傳在深圳猝死。(視頻截圖 )

華為副總裁深圳猝死 享年55歲

2020-11-03 00:13
舉報人王女士。（取材自新晚報）

34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸

2020-11-02 10:00
李女長相甜美，殺害男醫師手段凶殘。（取材自微博）

廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死

2020-10-31 11:00
浙江遺囑庫提供遺囑繼承的法律諮詢。（取材自錢江晚報）

100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我

2020-10-31 09:00
一個保溫杯讓丈夫發現妻子出軌。圖為示意圖。(取材自瀟湘晨報╱視覺中國圖)

保溫杯洩婚外情…妻出軌2男 貴州夫痛下殺手

2020-10-29 13:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票

大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票
白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝
剩4州未分出勝負 川普唯一勝算押在賭城？

剩4州未分出勝負 川普唯一勝算押在賭城？
大選「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

大選「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

再質疑開票結果！川普：我的領先奇蹟般消失 非常奇怪

再質疑開票結果！川普：我的領先奇蹟般消失 非常奇怪