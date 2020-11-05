自信最美！90後「斷臂」模特時裝周走秀 感動無數人

雷慶瑤在深圳時裝周走秀。（取材自紅星新聞）

深圳時裝周日前落幕，其中一名斷臂模特兒的走秀吸引了眾人的目光。她叫做雷慶瑤，穿著無袖的衣服，露出斷肢，自信地走在伸展台上。網友紛紛評論，「折翼天使 ，依然是美的」、「自信的人最美」。

紅星新聞報導，四川姑娘雷慶瑤三歲那年跟小朋友玩紙飛機，飛機落到變壓器上，她爬上去拿，不幸被電擊中，就此失去雙臂。但她沒有自暴自棄，用腳學習寫字、穿衣、做飯，還學游泳 。她曾在四川省殘運會上，奪得四銀二銅。

雷慶瑤用腳簽名。（取材自紅星新聞）

16歲時，她主演勵志電影 「隱形的翅膀」而被譽為「東方維納斯」，獲得包括電影華表獎在內的多個獎項，更被大眾所知。大學畢業後，雷慶瑤成為成都電視台主持人。2015年，參加「超級演說家」節目引來更多人的關注。自稱「愛美狂人」的雷慶瑤2018年創業賣衣服。

雷慶瑤自己設計的衣服。（取材自紅星新聞）

今年10月底，她受邀到深圳時裝周看秀，原本來看秀的她決定自己上台走秀，「因為我很喜歡他們這次的主題『重塑』，我們每個人從出生開始，就在面臨各種失去、面臨人生各種不完美，但是在這些不完美中，其實每一次都可以重塑自己的人生，可以讓自己變得更完美，每一個女生都可以有美的那一面」。

雷慶瑤把自己走秀的視頻發在網上，吸引了很多人的注意，有人被她在T台上的自信打動，但也有人表示被她的斷臂嚇到。

雷慶瑤表示：「我這一次去走時裝秀，專門要求穿無袖的，因為這就是我，我平時就這樣穿。我覺得每一個人都是可以被世界看到的，一個人身體上跟別人不一樣也好，或者說有什麼缺失，我覺得都不重要。一如既往積極生活，是可以贏得鮮花和掌聲的，我希望通過這樣的視覺呈現，讓其他人看到像我們這樣的還在努力發光，是不是可以給別人一點點陽光、一點點養分。」