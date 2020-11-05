記取告不贏「河底撈」教訓 海底撈2天註冊200商標

為防範山寨魚目混珠，海底撈一天內就申請177個商標。（路透）

近日，四川海底撈餐飲股份有限公司新增多條商標信息，包括「淮底撈」、「嗨帝撈」、「海底撿」等，2天共計申請註冊200餘個商標。由於此前「海底撈」狀告「河底撈」商標侵權卻被法院一審駁回，有律師稱，這應是海底撈出於「防禦」而大量進行的商標註冊，但若不以使用為目的，可能會被認定為惡意註冊。

海底撈是一家以經營川味火鍋為主的大型餐飲集團，日前新增多項商標資訊，包括池底撈、渠底撈、清底撈、上海底撈、海底撿等。

21世紀經濟報導，四川海底撈的申請日期為10月28日，共計177條，包括上海底撈、黑海撈、海底嘮、池底撈、渠底撈、清底撈、海底撿等，商標狀態均為商標申請中。

此外，10月27日海底撈還一口氣申請近90個商標，包括小嗨妹妹、乖小嗨、小嗨家等。

因為商標爭議，海底撈之前和「河底撈」對簿公堂，但以敗訴告終。

今年8月12日，長沙市天心區法院公布一起商標侵權案例，長沙一家湘菜館因招牌中有河底撈三個字，被海底撈告上法庭，理由是商標侵權。但法院認為，無論從字體的字形、讀音、構圖、顏色，還是從原告、被告經營的菜品等方面，均不會使一般消費者對「河底撈」的餐飲服務產生誤認或認為其來源與海底撈之間有特定的聯繫，故河底撈不構成商標權的侵犯。

近年來，大公司為了防範山寨版公司，紛紛預先註冊山寨商標。例如阿里巴巴已註冊阿里媽媽、阿里爺爺、阿里奶奶、阿里哥哥、阿里弟弟、阿里姐姐、阿里妹妹、阿里寶寶等商標。

大白兔為了保護自己的商標，也註冊多個類似的商標，例如巨大白兔、巨白兔、金兔、大黑兔、大花兔、大灰兔、大紅兔……。除此之外，小米手機 也已經把藍米、黑米、紫米、橙米、綠米、黃米、桔米全都註冊了！

五糧液除了註冊五狠液、還註冊了六糧液、三糧液、七糧液、八糧液、千糧液……。星巴克 不僅註冊星爸爸，還註冊了新巴克、星星巴、星吧克、巴巴克等一系列同音字。