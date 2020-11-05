鍾南山獲何梁何利基金成就獎 獎金100萬港元

鍾南山院士獲何梁何利基金頒獎。（取材自新華網）

2020年度何梁何利基金頒獎大會在京舉行，會上授予國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心鍾南山院士和敦煌研究院名譽院長樊錦詩研究員「科學與技術成就獎」，每人並頒發獎勵證書和獎金100萬港元（約12.9萬美元）。

新京報報導，中共中央政治局委員、國務院 副總理劉鶴出席大會並講話，全國人大常委會副委員長沈躍躍，全國政協副主席、中國 科協主席萬均出席大會。劉鶴並強調，科技發展最關鍵的是人才，要全方位培養、引進和用好人才，造就更多國際一流科技領軍人才和創新團隊。

2020年度何梁何利基金科學與技術成就獎的兩位獲獎者中，鐘南山院士是共和國勳章獲得者，長期致力於重大呼吸道傳染病及慢性呼吸系統疾病的研究、預防與治療，是中國呼吸疾病研究領域的領軍人物，在非典和新冠肺炎疫情 防控中作出了巨大貢獻，榮獲國家科學技術進步獎一等獎和全國先進工作者、改革先鋒等稱號。

會中另有30位和20位科技工作者榮獲科學與技術進步獎和科學與技術創新獎。

報導指出，何梁何利基金科學與技術獎是享譽國內外的科技大獎，長期致力於推進國家科學技術進步。何梁何利基金科學與技術成就獎獲獎人，每人頒發獎勵證書和獎金100萬港元。