山東老爸抱女嬰跑完半馬 網罵「不怕孩子腦震盪」

因為想讓女兒體驗新鮮事物，感受大自然，楊先生抱著9個月大的女兒跑馬拉松。（視頻截圖）

近日在山東濟南一場馬拉松 活動中，初為人父的楊先生抱著只有九個月大的女嬰，用三小時跑完21公里半馬。楊先生稱，想讓女兒體驗新鮮事物，感受大自然，長大後挑戰自我。不少網友擔心女嬰的腦部和脊椎在劇烈搖晃之下影響發育，紛紛指責楊先生不負責任。

據南方都市報報導，馬拉松愛好者楊勇10月31日帶著九個月大的女兒參加21公里的半程馬拉松比賽。楊勇表示，這是今年第二次帶女兒跑馬拉松，「女兒一路上很乖，跑步過程中還睡了一覺。」影片中可見，楊勇用嬰兒揹帶把女嬰固定在胸口前面，雙手抱著她慢跑。

據悉，楊勇的妻子張晴也是一名運動愛好者，孕期也參加過馬拉松比賽，堅持每天跑五公里。張晴表示，孩子出生當日她上午還在跑步，下午到醫院分娩。她說很支持帶女兒跑馬拉松，可以讓女兒多接觸大自然。

網友熱議：「不怕腦震盪？頸椎也很弱啊！」、「也不怕把孩子的頸椎脊椎顛出毛病來」、「小孩的腦袋脊椎還沒完全發育成熟，這樣晃影響發育。」、「這樣對孩子來說啥也體驗不了，還有可能因為劇烈晃動讓小孩腦部受損。」、「這是不負責任的行為吧。」