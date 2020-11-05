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生3孩救「國難」? 中國網民：生不起、先解決民生

中國新聞組／北京5日電
中國開放「三孩」刻不容緩？（路透資料圖片）
中國開放「三孩」刻不容緩？（路透資料圖片）

中共昨天公布「十四五」及2035年目標建議全文，文中提及「優化生育政策、增強生育政策包容性」被解讀為是「準備開放生三孩」。由於時值中國正進行每十年一次的全國人口普查，日前又有學者呼籲鼓勵生育救「國難」，引發網民吐槽「自己都養不起還生三孩？」，要政府先解決民生，別老盯著女人的肚子。

新華社昨天發布「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第14個5年規劃和2035年遠景目標的建議」全文中，在此前公布的五中全會公報「實施積極應對人口老齡化國家戰略」之外，另增「制定人口長期發展戰略，優化生育政策，增強生育政策包容性」，還包括發展普惠托育服務體系，降低生育、養育、教育成本，促進人口長期均衡發展，提高人口素質。

中央社引述美國威斯康辛大學麥迪遜分校研究員易富賢解讀，這意味著2021年就要廢止生育限制。已經退休的人口學者梁中堂也表示，官方這段描述就是放開生育政策。兩人並認為，過去政府視人口為負擔，如今人口就是財富，政府為了面子，不會明確提出「停止計畫生育」，所以透過這種模糊的表述，放開生育政策。

由於此時正值時隔十年展開的中國全國人口普查，引發學者關注此次普查結果是否會進一步凸顯老齡化危機，促使當局全面放開生育政策。

BBC報導指出，中國的計畫生育政策已實行近半個世紀，起初只允許生育一孩，但在2010年普查後，中國近14億人口的總和生育率僅1.18，不到世界平均水平的一半，喚起更多人對中國潛在的人口危機的擔憂，政府隨後在2013年啟動一方是獨生子女夫婦可生兩個孩子的政策，2015年進一步實施「全面二孩」政策。

但政策的開放速度，似乎仍趕不上潛在人口危機。今年10月，中國經濟學家任澤平就公開撰文表示，中國放開「單獨二孩」和「全面二孩」後，生育效果均不及預期，他呼籲盡快全面放開並鼓勵生育，否則日趨嚴峻的少子老齡化問題，將嚴重影響民族復興和大國崛起，成為「國難」。

但對於官方有意開放生三孩，中國民眾和網民則是大都不買帳甚至吐槽。不少網民反嗆：「哪個專家說的？他出錢給養嗎？」、「自己都養不活了，還養三孩？」、「婚都結不起了」、「政策不接地氣，不看看生存壓力？」、「你就是放開十胎都沒有用，我們知道自己生不起」。

網民並諷刺，此時若開放三孩，只有有錢人養得起，有權有錢的子孫越來越多，貧富差距勢必更大，「過個幾十年等打工人絕後了，就全面小康了」；有網民則認為這是變相在鼓勵房價物價飆漲，「這就是加大內循環的好手段嗎？」

此前，2017年，時任中國國家衛生計生委副主任的王培安曾否認中國有人口危機，他表示，中國的人口數量不光是現在不缺，未來一百年都不會缺人口數量。

中國 人口普查 中共

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