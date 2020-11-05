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屋裡垃圾半人高、飲料瓶裝滿尿液…江蘇曝恐怖男租客

中國新聞組／上海5日電
男租客退租後，屋裡垃圾遍地，堆積如山有半人高。(視頻截圖)
男租客退租後，屋裡垃圾遍地，堆積如山有半人高。(視頻截圖)

江蘇連雲港一名張女士爆料，在她租住的某單身公寓內，一名男性鄰居退租後，屋裡垃圾遍地，堆積如山有半人高。張女士稱，她近日要退租時，委託搬家公司幫忙搬家，但搬家工人都嫌鄰居屋裡太臭，隔著房門也會熏暈，不願上樓。

上海熱線報導，張女士說自己跟鄰居都是租客，自己住了大概四個月，男租客住了大概有一年，都是在11月2日共同退租。當時男租客走了之後門是開著的，張女士就進去看了看，不看不知道，一看嚇了一跳，這哪裡是家，完全就是一個垃圾場。

地上有各種塑料袋、飯盒以及一些飲料瓶，飲料瓶裡面還有一些尿液，衛生紙鋪滿了一地，張女士看到這種情況被驚呆了。張女士說自己請了搬家公司，搬家公司都不願意去，那個味道太熏人了，隔著房門差點熏暈。

據報導，張女士曾經聽別人提起過這名男子，從疫情開始之後就再也沒有出過房門，不知道是不是從疫情開始他就沒有扔過垃圾，這裡面的垃圾不是一個月兩個月就能堆積出來的，之後張女士把這種情況跟房東說了說，房東也很驚訝，目前房東正在找保潔打掃。

消息引發網友議論，有網友稱，估計這名男子是天天躺在床上，連上廁所都不願意下地，在眾多飲料瓶中都存滿了尿液，這可真是懶到了一定程度。

還有人認為，「最起碼你在退租的時候把房間打掃得乾乾淨淨，你這樣給人留了一地垃圾，直接走人不管，是非常不道德的。」

男租客退租後，屋裡垃圾遍地，堆積如山有半人高。(視頻截圖)
男租客退租後，屋裡垃圾遍地，堆積如山有半人高。(視頻截圖)

房東 租客 疫情

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