紅軍被妖魔化? 商場演出掀波 真相跟萬聖節有關

舞台背景板上的主題為「萬聖狂歡，『妖』你鬼混」，舞台有表演團體穿類似紅軍軍服表演。(視頻截圖)

哈爾濱王府井購物中心日前舉辦演出活動的照片引發爭議。照片顯示，舞台背景板上的主題為「萬聖狂歡，『妖』你鬼混」；舉辦日期疑似是在萬聖節 當天，但演出人員卻身穿紅軍服裝，遭質疑將紅軍妖魔化，令紅軍形象受損。

影音來源：YouTube

據觀察者網，王府井購物中心發聲明稱，相關活動由中國 文化信息協會民族民間文化專業委員會、「魅力夕陽紅動中國」演藝集團主辦，時間是在11月1日，而非萬聖節當天，中心方面僅提供場地支持。由於此次節目篩選及彩排人員多、時間安排緊，活動在尚未撤除的「萬聖節兒童舞蹈匯報演出」活動電子背景板前進行，網傳圖片展示的是演員參加彩排時的情況。

報導指出，聲明也提及，傳承紅色革命基因、弘揚愛國主義精神，一直是哈爾濱王府井購物中心的企業精神、企業價值和企業力量，為此中心方面一直為社會團體舉辦各類公益活動免費提供場地及其它支持。

另一方面，四川省綿陽市三台縣一教育 培訓機構近日舉行西方傳統萬聖節活動，有學生家長上門斥責「破壞正能量」。當地官方隨即成立調查組，批評及調查涉事教育機構，並以此加大培訓機構的監管，督促教學內容規範。

據「封面新聞」報導，涉事的愛貝斯英語學校在事發當天上午正在開設手工課，「老師在教孩子們剪南瓜」，因在萬聖節前夕，班上有個別學生穿著萬聖節服飾。對此，該名家認為培訓機構不應倡導過西方節日，雙方隨後發生口角。

有網民表示，兼容並蓄就得對自身民族文化充滿信心。不同文化之間的交流，是中國歷史上能夠不斷創造輝煌的重要因素之一。但也有一些網民認為，中國傳統節日是中華民族悠久歷史文化的重要組成部分，顯示一個民族或國家歷史文化長期凝聚的過程，「中國傳統文化的傳承，就應該從小孩抓起」、「西方文化可以了解，但不能提倡」。