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中國水稻畝產1500公斤飆紀錄 袁隆平喜飆英文：excited

中國新聞組／綜合報導
在第三代雜交水稻「三優一號」衡南試驗示範基地，工作人員將稻穀裝袋。（新華社）
在第三代雜交水稻「三優一號」衡南試驗示範基地，工作人員將稻穀裝袋。（新華社）

來源：YouTube

湖南衡南縣水稻基地傳出好消息，袁隆平團隊第三代雜交水稻「三優一號」日前測產測得晚稻平均畝產為911.7公斤，加上7月測得早稻平均畝產為619.06公斤，早稻加晚稻實現畝產3061斤，早晚雙季稻平均畝產超過了1500公斤的目標，達到1530.76公斤。

中新社報導，由「雜交水稻之父」、中國工程院院士袁隆平專家團隊培育的雜交水稻目前已經歷了三代。第三代雜交水稻自2011年開始種子選育，2017年開始試種，「三優一號」是其優良品種。

據報導，測產專家團隊來自中國科學院、中國工程院、中國農業農村部、中國水稻研究所等。專家組通過抽籤確定三塊測產田，全程監督收割測產。經過一系列測產流程，專家組宣布測產結果：第1丘田測產乾穀899公斤；第2丘田測產乾穀925.8公斤；第3丘田測產乾穀908.7公斤。三丘田平均畝產數為911.7公斤。

從浸種育秧到插田灌溉、施肥、病蟲害防治等，衡南縣農業農村局高級農藝師甘宗恒全程參與了第三代雜交水稻的生長管理。他表示，此次測產的雙季晚稻於6月中旬播種，7月中旬移栽，8月末進入始穗期，9月6日進入齊穗期。由於陰雨時間長、氣溫偏低，直到11月才進入最佳測產收割期。

另據人民日報報導，袁隆平當天聽到破紀錄的消息，直說more than excited（非常興奮），開心得像個孩子。袁老說，「下一步將推廣衡南經驗，為國家糧食安全做出新的貢獻。」

袁隆平團隊雜交水稻雙季畝產突破1500公斤，袁隆平院士2日在位於長沙的湖南雜交水...
袁隆平團隊雜交水稻雙季畝產突破1500公斤，袁隆平院士2日在位於長沙的湖南雜交水稻研究中心與測產現場進行視頻連線。（新華社）
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得知破紀錄，袁隆平連飆英語「Excited！」，網友讚袁老「超可愛！」(視頻截圖)

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