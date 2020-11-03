大型無人機「翼龍10」 可掛殲20導彈

解放軍大型隱身無人機翼龍10，可掛載多種航空炸彈，包括各種精確導引炸彈。（取材自微博）

江西南昌瑤湖機場 上月底舉行了一場飛行大會，多款新型飛機亮相，其中翼龍10（雲影）無人機成為最大亮點。央視發布的影片顯示，翼龍10可掛載多種航空炸彈，包括各種精確導引炸彈，可執行不同任務需要。

「翼龍10」最早於2018年的廣東珠海航展上出現，它當時叫「雲影」無人機，與「翼龍1/2」不同的是，「翼龍10」的機身更大，且採用渦噴發動機為動力，而非「翼1/2」所用的活塞式發動機，檔次和性能提高。

「翼龍10」由成都飛機工業（集團）責任有限公司研製，為高空高速大型無人機，最高飛行高度1萬4500公尺、最大飛行速度650公里，最大航程4000公里，現場圖片顯示掛載有兩個副油箱，可飛行更遠的距離。

武器系統方面，由於翼龍10的雷達與光電系統十分先進，使該無人機至少能使用7種精確導引炸彈，包括LS6100激光導引炸彈、BBM3 GPS導引炸彈、FT7防區外精確導引炸彈、YJ9E輕型反艦導彈等，其中FT7是專為殲20特供的導彈。

據悉，其攜帶的YJ9E輕型反艦導彈，具備打擊導彈艇的能力，具有強大的發動機就可以飛得更高，掛載更重的彈藥，打擊堅固目標不在吃力，自身的安全性也大大的提高，在飛行速度方面達到了每小時650公里。

中國 軍事評論家宣稱，與美國 的「死神」MQ9相比，兩者性能幾近相同。整體來看，翼龍10的整體技術水平已經處於世界第一梯隊，並且完全有能力與美國MQ9在國際無人機高端市場一爭雌雄。