青島驚見「山頂洞人」！男養病隱居防空洞 意外成觀光景點

小劉在洞裡養了許多流浪狗。（取材自半島都市報）

山東青島李滄虎山上住著一位「山頂洞人」，這位30多歲的男子平時一個人隱居在山上的洞穴裡，一住就是七、八年，據他表示，是為了養病需要清靜才住到這裡。但最近有關他的消息曝光後，許多人把他當作一個「觀光 景點」，讓他安靜的生活受到了打擾。

小劉所住的山洞地勢陡峭。（取材自半島都市報）

半島都市報報導，在距李滄虎山底約五層樓高的山壁上有一個山洞，從遠處望去，洞口有一棵樹堅挺地活著，洞裡掛著一件白襯衫，還有一對小葫蘆，樹旁還放著一塊太陽能發電板。可是山體陡峭，根本無路可走，只有一根繩索掛在外面。

山洞口掛著衣服。（取材自半島都市報）

山洞的主人姓劉，今年36歲，來自江西。他表示，自己患有心臟病 ，因為山洞裡很安靜，所以選擇在此養病，這一住就是七、八年，還收養了很多流浪貓狗。

小劉說，山上空氣好、很安靜，他爬了半年山之後，心臟病緩解了不少，沒有再吃藥了。

問他，背井離鄉跑到外省的山洞裡生活，家人知道嗎？他默默說了一句，家家有本難唸的經，「咱就別提了…」。

小劉在此過著小劉原始人的生活，食物和水都是從山下扛上來的。小劉說，野外生存最重要的是燒火，不僅能防潮，還能防蟲子和蛇。

小劉所住的山洞。（取材自半島都市報）

手機 這東西，對小劉來說就是用來接電話，讓他省去很多時間，有空去鍛鍊、做自己喜歡的事。

但是，自從小劉行蹤曝光後，引來很多人的好奇。有些人會朝上面喊，還有調皮的孩子往上打彈弓、扔石頭 ，讓他苦不堪言。

小劉從山洞爬下來。（取材自半島都市報）

他表示，「大家的心意我心領了」，自己身體弱，心臟也不好，每天需要很長的時間睡覺。

然而，這個洞窟原本是防空洞，虎山路街道武裝部部長表示，防空洞屬於他們警備區管理。去年天冷時，考慮到安全，街道找來了救助站和派出所，去現場勸過小劉，但他不肯走。今年他們準備再聯繫相關部門，盡量把小劉勸下來，再把洞口封上。