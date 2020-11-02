國產鼻噴流感疫苗 新疆開始接種

國產鼻噴流感疫苗11月1日在新疆烏魯木齊開啟首噴接種。(取材自中新網)

中國 首個國產鼻噴流感減毒活疫苗，昨天在新疆烏魯木齊市開始接種。第一位接種的是8歲的女童黃晨蕊，她接種完後表示：「感覺鼻子涼涼的，沒有其他不適，很快就做完了。」此外，上海市昨天開始要求民眾必須在公共場合佩戴口罩，如違反應承擔法律責任。

中國新聞網報導，由於鼻噴劑不需要打針，昨天這場流感疫苗 接種活動，沒有孩子哭鬧、掙扎，接種過程簡單輕鬆，注射器頂端是一個圓錐形的小噴頭，在兩側鼻腔裡各噴一下就完成了。

鼻噴流感疫苗新疆地區負責人表示，「本次接種的鼻噴流感疫苗已納入世界衛生組織（WHO ）的全球流感疫苗行動計畫（GAP），2011年經WHO許可」。他說明，鼻噴流感減毒活疫苗技術授權長春百克生物科技股份公司在中國境內獨家生產。「今年入秋以來，全國各地陸續開展鼻噴流感疫苗的接種，烏魯木齊今天開始首噴，後緒會在新疆各地州全面開展接種」。

烏魯木齊市南昌北路社區衛生服務中心主任李雙燕介紹，這款鼻噴流感疫苗適用於3至17歲人群，每年接種一次，每次接種一劑，在兩個鼻孔各噴入0.1毫升就可以預防流感。

另一方面，上海市防控辦表示，「上海市公共衛生應急管理條例」（簡稱條例）昨天正式實施，條例要求民眾進入機場、火車站、公車、地鐵等公共場所按要求佩戴口罩，保持社交距離；隔離觀察人員應遵守管理規定，如違反應承擔法律責任。

條例要求民眾加強自我健康管理，增強自我防護意識，勤洗手、分餐、使用公筷公匙。上海也將大力開展愛國衛生運動，加強傳染病防控、自我防護、文明健康生活方式等公共衛生宣傳教育。