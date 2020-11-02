我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

親信透露：大選夜若看似領先 川普便將宣布當選

白營：版圖正擴張 可望取得270張選舉人票

防疫？備戰？國家發改委要家庭「備應急物資」

中國新聞組／北京2日電
新政要求各地方及時推出「全國家庭應急物資儲備建議清單」。(中新社)
新政要求各地方及時推出「全國家庭應急物資儲備建議清單」。(中新社)

為了擴大內需促消費，中國國家發改委與財政部等13個部門近日印發了「近期擴內需促消費的工作方案」，要求各地方及時推出「全國家庭應急物資儲備建議清單」，引導當地家庭進行家庭急救箱等醫療物資儲備，引發網友議論，有人認為可能是為疫情封城準備，也有人擔憂是為因應戰事。

國家發改委網站10月29日在官網公布已於10月中旬印發給各地方政府的「近期擴內需促消費的工作方案」，工作方案要求四大重點工作，包括要求推動線下服務消費加速「觸網」，充分釋放線上經濟潛力；做好常態化疫情防控基礎上，開闢服務消費新模式；實施促進實物消費政策，暢通供需更高水準良性循環，以及更好運用內外要素和資源，加大對大陸製造業企業支持力度

工作方案的第三項「實施促進實物消費政策，暢通供需更高水平良性循環」部分，其中第15點提及「在秋冬季推出全國家庭應急物資儲備建議清單」。

方案要求各地方衛生健康委員會、應急管理部、發改委等部門，按職責分工負責，參照北京等地推出省級家用應急物資儲備清單的經驗，制定「全國基礎版家庭應急物資儲備建議清單」，並鼓勵各地因地制宜，加速制定擴充版清單，引導城市家庭進行家庭急救箱等醫療物資儲備。

截至目前，包括北京、山東濟南、浙江寧波、廣東深圳、海南海口等地均已公布相關物資清單，經過初步比對可以發現，各地的清單多半囊括乾糧、急救包、手電筒、礦泉水等物資，以及現金、信用卡等財物，還有身分證、緊急聯絡表等重要資料。

該政策在微博上引發討論，有人認為，這份清單可能是為因應秋冬季節疫情反彈時的封城措施；也有人擔憂，中國近期對外關係緊張，官方要求民眾準備緊急物資，可能是為戰事預作準備。

家庭緊急物資儲備建議清單。(取材自微博)
家庭緊急物資儲備建議清單。(取材自微博)

疫情 北京 中國

上一則

多次家暴…男用擀麵棍活活打死老婆

下一則

天貓雙11開跑創3驚奇 他下單5分鐘就收到貨

延伸閱讀

紐約疫情下550人萬聖節派對 20名組織者被捕

紐約疫情下550人萬聖節派對 20名組織者被捕
疫情風暴要來？中國推秋冬家庭緊急物資儲備建議清單

疫情風暴要來？中國推秋冬家庭緊急物資儲備建議清單
美國單日確診新增9.9萬例 防疫開先河 紐約州嚴檢外州客

美國單日確診新增9.9萬例 防疫開先河 紐約州嚴檢外州客

華人小商家復工 華裔專員籲作好防疫勿鬆懈

華人小商家復工 華裔專員籲作好防疫勿鬆懈

熱門新聞

張銘浩是YHBOYS成員之一，年齡僅16歲。（取材自微信）

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

2020-10-29 11:00
女性保鏢馮鈺潔透露，高級男保鏢年薪26萬元，女保鏢36萬元，首席則可達上百萬。(取材自錢江晚報)

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

2020-10-28 09:00
浙江遺囑庫提供遺囑繼承的法律諮詢。（取材自錢江晚報）

100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我

2020-10-31 09:00
李女長相甜美，殺害男醫師手段凶殘。（取材自微博）

廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死

2020-10-31 11:00
一個保溫杯讓丈夫發現妻子出軌。圖為示意圖。(取材自瀟湘晨報╱視覺中國圖)

保溫杯洩婚外情…妻出軌2男 貴州夫痛下殺手

2020-10-29 13:00
涉事空姐。 （視頻截圖）

空姐偷吃機師?長沙男為她離婚、花百萬被悔婚怒列清單

2020-10-30 11:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光

命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光
白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選

白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選
隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項
交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔

交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔
1張圖看疫情：全美確診912萬例 德州破93萬逼近加州

1張圖看疫情：全美確診912萬例 德州破93萬逼近加州