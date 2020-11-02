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螞蟻IPO飆19兆人民幣 規模直逼全球第5大經濟體

記者林宸誼／綜合報導
螞蟻IPO認購規模堪比全球第五大經濟體。(路透)
螞蟻IPO認購規模堪比全球第五大經濟體。(路透)

全球史上最大IPO的螞蟻集團，令中港兩地投資者為之癲狂，A股認購金額共計人民幣19.05兆元，規模直逼全球第五大經濟體印度的GDP總值。螞蟻集團1日在上海公布該公司A股股票抽籤結果，共有70多萬個中籤號碼，不少投資者已在社交網絡發布自己的中籤「捷報」。

香港經濟日報報導，單看A股認購金額人民幣19.05兆元，折合約2.85兆美元，如果按照世界銀行 （World Bank）數據，已經超過世界第六大經濟體英國的GDP總值2.83兆美元，只要再多0.025兆美元，就可以追上第五大經濟體印度的GDP總值。而港股凍資港幣1.3兆元，換言之，螞蟻在中港兩地認購規模已相當於世界第五大經濟體。

換個說法，若以上海和深圳兩地交易所的市值規模合計人民幣73.6兆元，代表中港兩地認購螞蟻的投資者的財力，相當於A股規模的27%。在香港共有155萬人加入螞蟻新股認購大軍，相當於每4個港人就有一個人參與認購，榮膺港股史上「人氣王」及「凍資王」。

而這次螞蟻預計集資350億美元，把上一任的全球集資王沙特阿美擠下，躍升第一。瑞信預計，螞蟻集團PEG為1.2倍至1.4倍之間，假設螞蟻集團2020年至2022年的年均複合增長率達32%，那麼預估PEG可能在38倍至45倍之間。

紅星新聞報導，螞蟻集團11日晚披露了網上搖號中籤號碼。中籤號碼共有70萬1696個，每個中籤號碼對應認購500股螞蟻集團股票，網上發行最終中籤率為0.12670497%。

其中，阿里旗下的天貓獲配7.3億股，獲配金額502.24億元，成為戰略投資者名單中配額最多的股東。另陳光明、林園、劉格菘等知名公私募「大佬」也獲配不少。陳光明的睿遠基金管理有限公司旗下兩支基金合計獲配約20萬股；公募基金「一哥」劉格菘旗下多支基金也獲配；知名投資者林園旗下的深圳市林園投資管理有限責任公司則有111個帳號獲配。

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