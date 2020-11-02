我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

親信透露：大選夜若看似領先 川普便將宣布當選

白營：版圖正擴張 可望取得270張選舉人票

雙11搶秒殺貨 代拍服務、搶拍軟體火爆 公安示警

中國新聞組／北京2日電
天貓雙11購物節。(圖：阿里提供)
天貓雙11購物節。(圖：阿里提供)

電商雙11購物節開賣，除了知名品牌新品狂銷，提供「代拍秒殺」服務的產業鏈也藉機大賺一筆。南方都市報報導，市面上存在大量收費1至50元的「秒殺代拍」服務，或是購買8元至100元的「搶拍器」讓消費者秒殺商品。不過，公安單位警告，這類代拍服務需要買家提供個人帳號密碼，「搶拍器」軟體也可能暗藏木馬程式或竊取資料的病毒。

報導指，「代拍秒殺」服務是用戶把網購帳號和密碼提供給代拍商家後，商家承諾在0.05秒內拍下指定限量商品。如果用戶想自己搶，也可購買「搶拍器」軟體。

代拍服務的使用流程是，用戶先將把想購買的商品鏈接、尺碼和顏色提供給商家，商家報價後由買方支付相應的拍費。商家還特別強調，代拍是用買家提供的帳號拍，不會承諾百分百的成功率，若失敗會退款。

「搶拍器」則是用戶通過「網購秒殺器」進行競拍，用戶必須先在軟體裡輸入銀行帳戶及密碼，搶到商品後一樣通過「秒殺器」付款。

報導稱，對於這類代拍、搶拍服務，安徽省公安廳經偵總隊曾發出警告表示，秒殺器可能會被不法分子綁上「支付寶劫持木馬」，用戶使用後電腦將被植入遠程控制、網銀盜號病毒，最終導致銀行卡被盜刷。

「剁手黨」湧入京東、蘇寧

此外，不只天貓雙11湧入大量「剁手黨」搶貨，京東、蘇寧等電商平台也紛紛公布了自己的戰報。

京東昨天公布數據顯示，京東超市10分鐘成交額同比增長超700%，乾貨食品、母嬰、酒水成交額1分鐘即破億，5分鐘內，個護、家清成交額同比增長10倍，寵物及玩具樂器成交額同比增長15倍，生鮮成交額同比增長6倍。

蘇寧易購數據則顯示，Super會員8分鐘內新增數破10萬。截至11月1日1時，廚衛家裝全品類成交量同比增長293%；家電方面，高能效空調增長12倍，多款智能洗地機、智能掃拖一體機器人等新品10分鐘售罄；美妝品類方面，銷售規模同比增長達7倍。

公安 電商 支付寶

上一則

不滿丈夫轉帳給前女友550萬 上海女子提告…討回200萬

下一則

7人被拘 民主派譴責港府濫捕：建制派打人、離位都沒事

延伸閱讀

京東方業績報告 Q3淨利暴增6倍

京東方業績報告 Q3淨利暴增6倍
中國出逃潮？廣西失業民工為謀生 偷渡越南被逮

中國出逃潮？廣西失業民工為謀生 偷渡越南被逮
小官大貪…湖南公安賣官收數百萬 妻砸數百萬美容

小官大貪…湖南公安賣官收數百萬 妻砸數百萬美容
高校生舉報校工虐殺流浪狗！用鐵鏟暴打再電擊…

高校生舉報校工虐殺流浪狗！用鐵鏟暴打再電擊…

熱門新聞

張銘浩是YHBOYS成員之一，年齡僅16歲。（取材自微信）

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

2020-10-29 11:00
女性保鏢馮鈺潔透露，高級男保鏢年薪26萬元，女保鏢36萬元，首席則可達上百萬。(取材自錢江晚報)

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

2020-10-28 09:00
浙江遺囑庫提供遺囑繼承的法律諮詢。（取材自錢江晚報）

100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我

2020-10-31 09:00
李女長相甜美，殺害男醫師手段凶殘。（取材自微博）

廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死

2020-10-31 11:00
一個保溫杯讓丈夫發現妻子出軌。圖為示意圖。(取材自瀟湘晨報╱視覺中國圖)

保溫杯洩婚外情…妻出軌2男 貴州夫痛下殺手

2020-10-29 13:00
涉事空姐。 （視頻截圖）

空姐偷吃機師?長沙男為她離婚、花百萬被悔婚怒列清單

2020-10-30 11:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光

命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光
白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選

白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選
隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項
交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔

交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔
1張圖看疫情：全美確診912萬例 德州破93萬逼近加州

1張圖看疫情：全美確診912萬例 德州破93萬逼近加州