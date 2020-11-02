雙11搶秒殺貨 代拍服務、搶拍軟體火爆 公安示警

天貓雙11購物節。(圖：阿里提供)

電商 雙11購物節開賣，除了知名品牌新品狂銷，提供「代拍秒殺」服務的產業鏈也藉機大賺一筆。南方都市報報導，市面上存在大量收費1至50元的「秒殺代拍」服務，或是購買8元至100元的「搶拍器」讓消費者秒殺商品。不過，公安 單位警告，這類代拍服務需要買家提供個人帳號密碼，「搶拍器」軟體也可能暗藏木馬程式或竊取資料的病毒。

報導指，「代拍秒殺」服務是用戶把網購帳號和密碼提供給代拍商家後，商家承諾在0.05秒內拍下指定限量商品。如果用戶想自己搶，也可購買「搶拍器」軟體。

代拍服務的使用流程是，用戶先將把想購買的商品鏈接、尺碼和顏色提供給商家，商家報價後由買方支付相應的拍費。商家還特別強調，代拍是用買家提供的帳號拍，不會承諾百分百的成功率，若失敗會退款。

「搶拍器」則是用戶通過「網購秒殺器」進行競拍，用戶必須先在軟體裡輸入銀行帳戶及密碼，搶到商品後一樣通過「秒殺器」付款。

報導稱，對於這類代拍、搶拍服務，安徽省公安廳經偵總隊曾發出警告表示，秒殺器可能會被不法分子綁上「支付寶 劫持木馬」，用戶使用後電腦將被植入遠程控制、網銀盜號病毒，最終導致銀行卡被盜刷。

「剁手黨」湧入京東、蘇寧

此外，不只天貓雙11湧入大量「剁手黨」搶貨，京東、蘇寧等電商平台也紛紛公布了自己的戰報。

京東昨天公布數據顯示，京東超市10分鐘成交額同比增長超700%，乾貨食品、母嬰、酒水成交額1分鐘即破億，5分鐘內，個護、家清成交額同比增長10倍，寵物及玩具樂器成交額同比增長15倍，生鮮成交額同比增長6倍。

蘇寧易購數據則顯示，Super會員8分鐘內新增數破10萬。截至11月1日1時，廚衛家裝全品類成交量同比增長293%；家電方面，高能效空調增長12倍，多款智能洗地機、智能掃拖一體機器人等新品10分鐘售罄；美妝品類方面，銷售規模同比增長達7倍。