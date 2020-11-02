天貓雙11開跑創3驚奇 他下單5分鐘就收到貨

天貓發布今年雙11多三天。(取材自微博)

阿里巴巴集團今年延長天貓雙11購物節，首波活動在昨天凌晨開跑，有消費者下單5分鐘就收到包裹，活動開賣111分鐘就有100個品牌成交超過人民幣1億元（約1503萬美元）。手機 是雙11的熱門搶購商品之一，天貓昨天當日就有1100多萬人湧入，瘋搶華為 絕版麒麟晶片手機和蘋果iPhone 手機；京東則是iPhone賣得最好。天貓今年還首次把房地產也加入特賣行列。

經濟觀察報報導，今年天貓雙11比往年多三天，11月1日到3日是第一波，11月11日為第二波，恰逢iPhone12和華為Mate40趕上銷售，消費者的關注度極高，數據顯示，在開始的第1小時，就有1100多萬人湧入天貓，分別奔向搶購華為的絕版麒麟晶片手機，或者選擇購買蘋果iPhone各系列手機，其中有近600萬人選擇了華為，有近500萬人選擇了蘋果iPhone，最終還是華為先勝一局。

京東的雙11手機戰況則與天貓略有不同。據南方都市報報導，京東排行榜顯示，已經發售一年多的iPhone11占據「單品累計銷量」榜首位置，新機iPhone12只排在第12位。手機類第二名為4G的紅米8A手機，第三名為號稱最便宜的5G手機realme Q2。往年表現不錯的華為、榮耀則各有三款機型上榜，但都排在14位以下。

錢江晚報報導，截至昨天1時51分，蘋果、歐萊雅、海爾、雅詩蘭黛、Nike、華為、美的、蘭蔻、小米、Adidas等100個品牌，在天貓雙11首波活動中成交額突破人民幣1億元，火速邁入天貓雙11「億元俱樂部」，其中美妝和3C家電品牌貢獻最多的「王牌」。

其中昨天凌晨零時35分，雙11消費者開始付尾款僅過去5分鐘，杭州蕭山的李先生就收到了菜鳥送達的包裹，刷新了雙11物流新速度。

這單包裹從菜鳥直送據點發出，距離消費者僅1公里，為了讓雙11包裹加快速度，菜鳥數位供應鏈今年與更多品牌商家合作，透過「預售極速達」服務，把預售訂單提前下到配送網點和社區。

天貓新房產部門「天貓好房」也首次加入雙11，「房產狂歡節」讓消費者可以在線上完成從看房、定金認購到金融服務的全過程。天貓還發下豪語稱，三年內若不賺錢，拿出百億補貼市民買樓。