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北大流浪貓賣萌「騙吃喝」 卻被連貼12張告示禁投餵 原因竟是…

中國新聞組／北京2日電
「北大貓協」連發12張告示提醒大家勿餵食流浪貓「香波」，牠蹲坐在告示下「弱小無助可憐」的模樣走紅網路。（取材自北京青年報）
「北大貓協」連發12張告示提醒大家勿餵食流浪貓「香波」，牠蹲坐在告示下「弱小無助可憐」的模樣走紅網路。（取材自北京青年報）

北京大學有隻流浪貓「香波」，因蹲坐在告示下「弱小無助可憐」的模樣走紅網路，但牠其實專靠賣萌「騙吃喝」，一摸就抓撓人。學生流浪貓關愛協會（簡稱「北大貓協」）不得不連發12張告示，提醒大家勿餵食，並稱北大的流浪貓有「大鍋飯」，牠不會餓肚子，希望大家不要過度投餵、方便抓捕並送去絕育。

北京青年報報導，近日，北大校園內的一隻名叫「香波」的流浪貓引發不小的關注，牠因抓人被連貼12張告示，「2020年10月22日，因此貓抓撓傷人無數，特此公告：此貓不餓、請勿餵食！抓撓後果自負。」

據報導，有很多人都曾抓拍到香波乖巧地蹲坐在標語下、如同一個老實巴交反省自己錯誤的小學生一般的照片。曾經靠賣萌賺吃喝的牠被網友形容為「弱小無助可憐」。但是樹上卻出現了新標語：「2020年10月23日因此貓抓撓傷人無數，特此公告：此貓性情惡劣、請勿觸摸餵食、抓撓後果自負。」

據志願組織──「北大貓協」微信公號的貓咪圖鑑顯示，香波喜歡在路人經過時大聲嗷嗚，但牠並不是餓了，只是喜歡嗷嗚。看似好接近卻會打人，曾一天傷到五人。

北大貓協解釋，協會的宗旨是以送養、絕育等平和手段減少流浪貓數量。燕園中沒被絕育的貓，都會成為貓協的重點關注對象。而香波數次逃脫誘捕籠、還多次誤傷同學的情況不得不讓貓協貼下了警示的標語，提醒大家不要過度餵食、不要觸摸，避免被他抓傷的同時，也方便誘捕進行絕育。「大概是香波的形象和這標語太過不符，很快牠就在校內竄紅。

香波和大多數貓貓關鍵的不同就是沒有被絕育。北大貓協表示，香波的「惡魔」本性，也正是從這時開始暴露。牠轉移到了人來人往的宿舍區路旁，每天對著路過的同學大聲嗷嗚討飯；同學們也往往被牠的「美色」所迷，投下一把把香噴噴的食物。久而久之，每當協會架設起誘捕籠的時候，「香波往往已經吃了個肚兒圓，任憑我們怎麼誘惑牠都無動於衷。」

香波的名字軟萌、長相、聲音也軟萌，性格卻霸道得很。北大貓協在微博表示，投餵香波的人確實一下子也變少了，但是牠不會因此餓肚子，因為有「大鍋飯」吃。北京愛牠動物保護公益基金會日前在其官方微博表示，將為北大貓協捐1噸貓糧，雙方已簽訂了協議。

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