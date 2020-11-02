我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

親信透露：大選夜若看似領先 川普便將宣布當選

白營：版圖正擴張 可望取得270張選舉人票

太羨慕…衛星公司獎勵員工 送80輛奧迪A3

中國新聞組／北京2日電
長光衛星公司送員工80輛奧迪車。（取材自吉林日報）
長光衛星公司送員工80輛奧迪車。（取材自吉林日報）

又到年終歲末，今年雖然受到疫情的影響，但仍有企業大方與員工分享公司獲利。日前，位於吉林長春市的長光衛星公司就向80名優秀職工每人發放了一台奧迪A3轎車，價格約人民幣20萬元（約3萬美元），羨煞不少網友。

吉林日報報導，坐落於長春新區的長光衛星技術有限公司，日前舉行了「第三批職工交通車發車儀式」。該公司黨委書記賈宏光對此次領取到交通車的同事們表示祝賀，並表示，職工交通車獎勵政策將會持續開展下去。

據了解，為優秀員工發放奧迪A3交通車，長光衛星此前已完成兩批，加上這一批，共計181輛。而該公司現有員工502人，也就是說，已有超過三分之一的員工獲得這項獎勵。

賈宏光表示，長光衛星要建成具有強大凝聚力和向心力的現代化企業，既要讓人的發展帶動企業發展，又要讓企業發展促進人的發展。

據了解，長光衛星是中國第一家商業遙感衛星公司。其所研發的「吉林一號」衛星星座，涵蓋138顆高分辨、大幅寬、視頻、多光譜等系列的高性能光學遙感衛星。

目前，該公司已成功透過10次發射，將25顆「吉林一號」衛星送入太空，可對全球任意地點實現每天八至十次重訪，具備全球一張圖一年更新兩次、全國一張圖一年更新七次的能力，可為農林生產、環境監測、智慧城市、地理測繪、土地規畫等各領域提供高質量的遙感信息和產品服務。

長光衛星日前舉辦「第三批職工交通車發車儀式」。（取材自吉林日報）
長光衛星日前舉辦「第三批職工交通車發車儀式」。（取材自吉林日報）

人民幣 太空 疫情

上一則

曾就讀美國智庫、英文流利…海南高官五中全會後落馬

下一則

青島驚見「山頂洞人」！男養病隱居防空洞 意外成觀光景點

延伸閱讀

提前投票排長龍 北維費郡今明延長兩小時

提前投票排長龍 北維費郡今明延長兩小時
做給中國看！美同意分享敏感衛星資料 加強印度戰力

做給中國看！美同意分享敏感衛星資料 加強印度戰力
衛星照曝光！高加索激戰 土耳其「毒蛇」戰機部署亞塞拜然

衛星照曝光！高加索激戰 土耳其「毒蛇」戰機部署亞塞拜然

發射前兩秒喊卡！SpaceX導航衛星發射計畫暫停

發射前兩秒喊卡！SpaceX導航衛星發射計畫暫停

熱門新聞

張銘浩是YHBOYS成員之一，年齡僅16歲。（取材自微信）

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

2020-10-29 11:00
女性保鏢馮鈺潔透露，高級男保鏢年薪26萬元，女保鏢36萬元，首席則可達上百萬。(取材自錢江晚報)

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

2020-10-28 09:00
浙江遺囑庫提供遺囑繼承的法律諮詢。（取材自錢江晚報）

100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我

2020-10-31 09:00
李女長相甜美，殺害男醫師手段凶殘。（取材自微博）

廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死

2020-10-31 11:00
一個保溫杯讓丈夫發現妻子出軌。圖為示意圖。(取材自瀟湘晨報╱視覺中國圖)

保溫杯洩婚外情…妻出軌2男 貴州夫痛下殺手

2020-10-29 13:00
涉事空姐。 （視頻截圖）

空姐偷吃機師?長沙男為她離婚、花百萬被悔婚怒列清單

2020-10-30 11:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光

命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光
白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選

白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選
隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項
交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔

交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔
1張圖看疫情：全美確診912萬例 德州破93萬逼近加州

1張圖看疫情：全美確診912萬例 德州破93萬逼近加州