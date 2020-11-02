太羨慕…衛星公司獎勵員工 送80輛奧迪A3

長光衛星公司送員工80輛奧迪車。（取材自吉林日報）

又到年終歲末，今年雖然受到疫情 的影響，但仍有企業大方與員工分享公司獲利。日前，位於吉林長春市的長光衛星公司就向80名優秀職工每人發放了一台奧迪A3轎車，價格約人民幣 20萬元（約3萬美元），羨煞不少網友。

吉林日報報導，坐落於長春新區的長光衛星技術有限公司，日前舉行了「第三批職工交通車發車儀式」。該公司黨委書記賈宏光對此次領取到交通車的同事們表示祝賀，並表示，職工交通車獎勵政策將會持續開展下去。

據了解，為優秀員工發放奧迪A3交通車，長光衛星此前已完成兩批，加上這一批，共計181輛。而該公司現有員工502人，也就是說，已有超過三分之一的員工獲得這項獎勵。

賈宏光表示，長光衛星要建成具有強大凝聚力和向心力的現代化企業，既要讓人的發展帶動企業發展，又要讓企業發展促進人的發展。

據了解，長光衛星是中國第一家商業遙感衛星公司。其所研發的「吉林一號」衛星星座，涵蓋138顆高分辨、大幅寬、視頻、多光譜等系列的高性能光學遙感衛星。

目前，該公司已成功透過10次發射，將25顆「吉林一號」衛星送入太空 ，可對全球任意地點實現每天八至十次重訪，具備全球一張圖一年更新兩次、全國一張圖一年更新七次的能力，可為農林生產、環境監測、智慧城市、地理測繪、土地規畫等各領域提供高質量的遙感信息和產品服務。