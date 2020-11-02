爭議三峽工程悄悄通過驗收 分析：人人都是甩鍋俠
三峽工程完成整體竣工驗收消息引發關注。法廣網分析，此一涉及水庫、發電站等多項建設的水利樞紐，為何在開工26年後才宣布「工程建設任務全部完成」？另外，當年高調開工，如今這一世紀工程卻「靜悄悄」通過驗收，不見領導人蹤影，相當詭異，質疑「人人都在當甩鍋俠」。
根據新華社的報導，官方的驗收結論是 ，三峽工程建設任務全面完成，工程品質滿足規程規範和設計要求，總體優良，運行持續保持良好狀態。
針對外界質疑三峽蓄水排水能力，官媒報導特別強調，今年汛期三峽水庫出現建庫以來最大入庫洪峰流量75000立方米每秒，「力挽狂瀾」，「與長江中下游其他水庫聯手築起『銅牆鐵壁』」，攔蓄削減洪峰，「極大減輕了長江中下游地區防洪能力」。
文章指出，官媒形容三峽水庫「銅牆鐵壁」，顯然是針對外界流傳的「三峽大壩出現變形」三峽大壩是否牢固的回應，但特意舉出今年夏季長江汛期洪水泛濫的例子，似乎迴避了針對三峽庫區排洪防洪能力的尖銳懷疑。
三峽工程建設1994年開工後，關於三峽工程因技術水平限制而導致工程質量不佳的爭議一直不斷。在連續幾次爆發特大洪水並對長江中下游地區造成嚴重災難後，民間也對三峽水庫防洪排洪功能提出質疑。同時，三峽建設過程中於2004年爆出侵占和挪用移民款項問題。有批評人士痛指三峽工程已淪為「腐敗工程」。
文章也質疑，三峽工程建設迫使當地131萬多居民搬遷，同時導致眾多歷史古蹟、古城被淹沒，這一被批評人士稱之為「人道災難」、「環境災難」的超級人口遷徙工程，今日驗收報告卻獲官方完全正面評價。
文章並援引旅德水利專家王維洛文章指出，現任中共政治局常委，時任國務院副總理兼任國務院長江三峽工程整體竣工驗收委員會主任的汪洋2014年就主持了三峽整體竣工委員會第一次全體會議。但是一直拖到2018年，汪洋主持的驗收委員會都未拿出驗收報告，顯示汪洋對三峽工程整體竣工驗收報告的簽字是遲疑的。
文章表示，拖到今天，給人的感覺是高高舉起，輕輕放下。署名「財經評論」的觀察人士批評，當年把三峽工程作為「最大政治工程」來抓，開工還是截流，前領導人江澤民、李鵬親自出席，但到了2006年大壩到頂不見胡溫（胡錦濤、溫家寶），「建成11年後驗收單位只是水利部、發改委，不見習李（習近平、李克強）等國家領導人參加，「人人都在當甩鍋俠」。
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