爭議三峽工程悄悄通過驗收 分析：人人都是甩鍋俠

水利部、國家發展改革委公布，三峽工程日前完成整體竣工驗收全部程序。圖為三峽大壩開啟洩洪深孔洩洪。（新華社）

三峽工程完成整體竣工驗收消息引發關注。法廣網分析，此一涉及水庫、發電站等多項建設的水利樞紐，為何在開工26年後才宣布「工程建設任務全部完成」？另外，當年高調開工，如今這一世紀工程卻「靜悄悄」通過驗收，不見領導人蹤影，相當詭異，質疑「人人都在當甩鍋俠」。

根據新華社的報導，官方的驗收結論是 ，三峽工程建設任務全面完成，工程品質滿足規程規範和設計要求，總體優良，運行持續保持良好狀態。

針對外界質疑三峽蓄水排水能力，官媒報導特別強調，今年汛期三峽水庫出現建庫以來最大入庫洪峰流量75000立方米每秒，「力挽狂瀾」，「與長江中下游其他水庫聯手築起『銅牆鐵壁』」，攔蓄削減洪峰，「極大減輕了長江中下游地區防洪能力」。

文章指出，官媒形容三峽水庫「銅牆鐵壁」，顯然是針對外界流傳的「三峽大壩出現變形」三峽大壩是否牢固的回應，但特意舉出今年夏季長江汛期洪水 泛濫的例子，似乎迴避了針對三峽庫區排洪防洪能力的尖銳懷疑。

三峽工程建設1994年開工後，關於三峽工程因技術水平限制而導致工程質量不佳的爭議一直不斷。在連續幾次爆發特大洪水並對長江中下游地區造成嚴重災難後，民間也對三峽水庫防洪排洪功能提出質疑。同時，三峽建設過程中於2004年爆出侵占和挪用移民款項問題。有批評人士痛指三峽工程已淪為「腐敗工程」。

文章也質疑，三峽工程建設迫使當地131萬多居民搬遷，同時導致眾多歷史古蹟、古城被淹沒，這一被批評人士稱之為「人道災難」、「環境災難」的超級人口遷徙工程，今日驗收報告卻獲官方完全正面評價。

文章並援引旅德水利專家王維洛文章指出，現任中共政治局常委，時任國務院 副總理兼任國務院長江三峽工程整體竣工驗收委員會主任的汪洋2014年就主持了三峽整體竣工委員會第一次全體會議。但是一直拖到2018年，汪洋主持的驗收委員會都未拿出驗收報告，顯示汪洋對三峽工程整體竣工驗收報告的簽字是遲疑的。

文章表示，拖到今天，給人的感覺是高高舉起，輕輕放下。署名「財經評論」的觀察人士批評，當年把三峽工程作為「最大政治工程」來抓，開工還是截流，前領導人江澤民、李鵬親自出席，但到了2006年大壩到頂不見胡溫（胡錦濤、溫家寶），「建成11年後驗收單位只是水利部、發改委，不見習李（習近平、李克強 ）等國家領導人參加，「人人都在當甩鍋俠」。