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西安某大學獨特「內衣系」 男學生從尷尬到變業內強手貨

中國新聞組／北京2日電
西安一所大學內衣班裡的男學生說，剛開始在內衣班上課會有點不好意思，但慢慢就好了，畢竟內衣這項專業還是要學。（取材自都市快報）
西安一所大學內衣班裡的男學生說，剛開始在內衣班上課會有點不好意思，但慢慢就好了，畢竟內衣這項專業還是要學。（取材自都市快報）

內衣是很私密的貼身衣物，且被認為是女性專屬。不過西安一所大學別開生面地開設內衣班，裡面還有多名男同學。

陝西都市快報報導，西安工程大學開設服裝與藝術設計學院內衣系，2017級班共有54名學生，有10名男生；2018級共有56名學生，有15名男生。系主任劉馳說：「第一屆內衣班是在2008年創立的，成為中國第一個內衣班。」

大學裡的內衣專業很少見，更別提男生針對女士內衣學設計。這些男孩子剛開始也有些許害羞。17級班長程卓說，對於自己的專業，很多朋友剛開始得知自己的專業，都不敢相信；不過現在還會有朋友向他諮詢如何選擇內衣。

內衣雖小，但門道很多，裡面有很多專業知識。（取材自都市快報）
內衣雖小，但門道很多，裡面有很多專業知識。（取材自都市快報）

當然，學習過程中也發生過尷尬的事情。程卓說：「當初劉老師給我們布置一個作業，讓我們去商場調研內衣的品牌分別有哪些價位，第一次去的時候都不好意思觸摸，就站在一旁……慢慢就好了，主要是從專業角度去分析它，沒有其它的想法。」

劉馳說，隨著社會思想的轉變和市場需求增加，加入內衣班的男生越來越多，很多學生畢業後都在知名內衣企業工作，並且都發展得比較好。在招聘時，男生很受各大內衣公司歡迎，「發展前景相當廣闊」。

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