我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

親信透露：大選夜若看似領先 川普便將宣布當選

白營：版圖正擴張 可望取得270張選舉人票

開工26年後…三峽大壩低調驗收 官稱運行好

記者羅印冲／綜合報導
水利部、國家發展改革委公布，三峽工程日前完成整體竣工驗收全部程序。圖為三峽大壩開啟洩洪深孔洩洪。（新華社）
水利部、國家發展改革委公布，三峽工程日前完成整體竣工驗收全部程序。圖為三峽大壩開啟洩洪深孔洩洪。（新華社）

儘管三峽大壩興建前後爭議不斷，外界對該工程的防洪、航運效益和移民、生態保護等問題，存在諸多看法，中國官方昨天正式認證三峽工程的品質，並指其運行良好。不過這場認證會「靜悄悄」的，不見領導人蹤影，引起猜測。

水利部、國家發展改革委昨天公布，三峽工程日前完成整體竣工驗收全部程序。根據驗收結論，三峽工程建設任務全面完成，工程質量滿足規程規範和設計要求、總體優良，運行持續保持良好狀態，防洪、發電、航運、水資源利用等綜合效益全面發揮。

綜合媒體報導，監測表明，攔河大壩及洩洪消能、引水發電、通航及茅坪溪防護工程等主要建築物工作性態正常，機電系統及設備、金屬結構設備運行安全穩定。

防洪方面，2010年、2012年、2020年入庫最大洪峰均超過每秒七萬立方公尺，經過水庫攔蓄，削減洪峰約40%，減輕長江中下游地區防洪壓力。

發電方面，三峽電站是世界上總裝機容量最大的水電站。截至2020年8月底，三峽電站累計發電量達13541億千瓦時，支持華東、華中、廣東等地區電力供應。

航運方面，三峽工程顯著改善了川江航道通航條件，三峽船閘自2003年6月試通航以來，過閘貨運量快速增長。截至2020年8月底，累計過閘貨運量14.83億噸，推動長江經濟帶發展。

三峽工程建設中的移民工程共搬遷安置城鄉移民131.03萬人。官方驗收結論稱，移民生產生活狀況顯著改善，庫區基礎設施、公共服務設施實現跨越式發展。移民遷建區地質環境總體安全，庫區生態環境質量總體良好。

三峽工程1992年獲全國人大會議批准建設，1994年正式動工興建，2003年6月1日開始蓄水發電，於2009年全部完工。

移民 中國 全國人大會議

上一則

螞蟻IPO飆19兆人民幣 規模直逼全球第5大經濟體

下一則

多次家暴…男用擀麵棍活活打死老婆

延伸閱讀

明年只收1.5萬人…川普執政讓美國不再是難民天堂

明年只收1.5萬人…川普執政讓美國不再是難民天堂
墨西哥抗議群眾焚燒川普肖像 籲美國選民別投他

墨西哥抗議群眾焚燒川普肖像 籲美國選民別投他
李寶琴律師講解美國移民法變遷

李寶琴律師講解美國移民法變遷
若申請移民 文件都要翻譯英文

若申請移民 文件都要翻譯英文

熱門新聞

張銘浩是YHBOYS成員之一，年齡僅16歲。（取材自微信）

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

2020-10-29 11:00
女性保鏢馮鈺潔透露，高級男保鏢年薪26萬元，女保鏢36萬元，首席則可達上百萬。(取材自錢江晚報)

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

2020-10-28 09:00
浙江遺囑庫提供遺囑繼承的法律諮詢。（取材自錢江晚報）

100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我

2020-10-31 09:00
李女長相甜美，殺害男醫師手段凶殘。（取材自微博）

廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死

2020-10-31 11:00
一個保溫杯讓丈夫發現妻子出軌。圖為示意圖。(取材自瀟湘晨報╱視覺中國圖)

保溫杯洩婚外情…妻出軌2男 貴州夫痛下殺手

2020-10-29 13:00
涉事空姐。 （視頻截圖）

空姐偷吃機師?長沙男為她離婚、花百萬被悔婚怒列清單

2020-10-30 11:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光

命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光
白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選

白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選
隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項
交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔

交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔
1張圖看疫情：全美確診912萬例 德州破93萬逼近加州

1張圖看疫情：全美確診912萬例 德州破93萬逼近加州