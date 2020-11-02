開工26年後…三峽大壩低調驗收 官稱運行好

水利部、國家發展改革委公布，三峽工程日前完成整體竣工驗收全部程序。圖為三峽大壩開啟洩洪深孔洩洪。（新華社）

儘管三峽大壩興建前後爭議不斷，外界對該工程的防洪、航運效益和移民 、生態保護等問題，存在諸多看法，中國 官方昨天正式認證三峽工程的品質，並指其運行良好。不過這場認證會「靜悄悄」的，不見領導人蹤影，引起猜測。

水利部、國家發展改革委昨天公布，三峽工程日前完成整體竣工驗收全部程序。根據驗收結論，三峽工程建設任務全面完成，工程質量滿足規程規範和設計要求、總體優良，運行持續保持良好狀態，防洪、發電、航運、水資源利用等綜合效益全面發揮。

綜合媒體報導，監測表明，攔河大壩及洩洪消能、引水發電、通航及茅坪溪防護工程等主要建築物工作性態正常，機電系統及設備、金屬結構設備運行安全穩定。

防洪方面，2010年、2012年、2020年入庫最大洪峰均超過每秒七萬立方公尺，經過水庫攔蓄，削減洪峰約40%，減輕長江中下游地區防洪壓力。

發電方面，三峽電站是世界上總裝機容量最大的水電站。截至2020年8月底，三峽電站累計發電量達13541億千瓦時，支持華東、華中、廣東等地區電力供應。

航運方面，三峽工程顯著改善了川江航道通航條件，三峽船閘自2003年6月試通航以來，過閘貨運量快速增長。截至2020年8月底，累計過閘貨運量14.83億噸，推動長江經濟帶發展。

三峽工程建設中的移民工程共搬遷安置城鄉移民131.03萬人。官方驗收結論稱，移民生產生活狀況顯著改善，庫區基礎設施、公共服務設施實現跨越式發展。移民遷建區地質環境總體安全，庫區生態環境質量總體良好。

三峽工程1992年獲全國人大會議 批准建設，1994年正式動工興建，2003年6月1日開始蓄水發電，於2009年全部完工。