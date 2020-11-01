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體驗苗年節…教小孩敬酒 貴州幼稚園惹議

中國新聞組／上海1日電
身穿民族服裝的小孩要向長輩敬酒，還要唱著歌。（視頻截圖）
身穿民族服裝的小孩要向長輩敬酒，還要唱著歌。（視頻截圖）

中國文化有些場合晚輩要向長輩敬酒，但幼兒園的小朋友學敬酒，會不會太早？日前貴州一間幼兒園讓小朋友體驗「苗年節」活動時，老師們讓小孩舉起酒杯學敬酒，事件引發爭議。

當地教育局人員隨後解釋，當天小孩喝的只是清水，要「讓孩子從小知道我們的民族特色」。雖然有人認為孩子不應過早接觸敬酒文化，但不少網友指敬酒是傳統，酒桌文化不能斷代，反批評家長太過敏感。

澎湃新聞報導，貴州西山縣一間幼兒園日前舉辦民俗活動「苗年節」時，老師教小孩們「舉杯敬酒」，小孩排排坐舉起酒杯，男孩和女孩分別穿上了有不同花紋的民族服飾，一旁有看似老師的人在示範敬酒，又有小孩拿著酒杯唱歌給長輩聽等，引起爭議。

當地雷山縣教育局人員澄清，活動中小孩喝的只是白開水，「怎可能讓孩子喝酒」，活動只是讓小孩從小認識民族特色，稱敬酒是對長輩和朋友表示尊重的方法，屬傳統習俗，家長也有參與。

據當地媒體報導，「苗年節」是當地的傳統節日。雷山縣示範性幼兒園近幾年均舉行了「體驗苗年」的活動，「少數民族文化的傳承，從孩子抓起」。

雖然有部分家長質疑，過早讓孩子接觸喝酒文化是不必要，批評「孩子不需要任何場合來敬酒，18歲前不飲酒是常識」。然而，微博上許多網友認為家長反應過大，指喝酒是禮儀一部分，甚至說「酒桌文化可不能斷代呀，娃娃開始抓嘛」。

貴州有幼稚園教小孩敬酒引起爭議。（視頻截圖）
貴州有幼稚園教小孩敬酒引起爭議。（視頻截圖）

教育局 中國 過敏

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