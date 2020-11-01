「雙陰證明」太難！ 海外中國人放棄返鄉

中國要求赴中須有「雙陰性」證明。圖為準備飛赴中國的乘客在加拿大多倫多皮爾遜國際機場排隊辦理值機手續。（中新社）

中國 駐海外使館昨陸續在官網公布新規，自美國 西部時間11月6日零時（東部凌晨3時）起，自美赴中的旅客，須持新冠病毒核酸檢測 、血清IgM抗體檢測「雙陰性」證明，申請並獲得帶「HS」標示的綠色健康碼或健康狀況聲明書才可登機。中國政府將入境政策不斷收緊，許多海外中國人感嘆回鄉不易，甚至徹底放棄返鄉。

據自由亞洲電台引德國之聲報導，中國駐海外大使館昨天陸續發布關於「雙陰性」的緊急通知，要求搭乘航班赴華人員在登機前48小時內，在當地檢測機構完成核酸和血清IgM抗體各一次採樣、檢測，向當地中國使領館綠色申請並獲得健康碼或健康狀況聲明書。通知還要求從使館所在國出發、經第三國中轉乘機的赴華人員，須在中轉國進行第二次核酸檢測和血清IgM抗體檢測，並設有檢測時間限制。

中國大使館通知還表示，考慮到很多中轉機場不具備檢測條件，自11月6日起，使領館原則上不再受理經第三國中轉赴華乘客的健康碼或健康狀況聲明書申請。等於是必須在當地檢測後，搭乘直航航班才可能入境中國。

報導指，這讓不少在德華人徹底斷了短中期回國的念頭，令人心灰意冷。而無奈與灰心在各大華人論壇和相關文章下的評論裡隨處可見。

紐時：中證明 有健康才能拚經濟

此外，紐約時報昨天刊登了一則標題為「美國說病毒不可能被控制，中國想證明這是錯的」的文章，內容指出，白宮幕僚長梅杜斯（Mark Meadows）在明說美國「不打算控制疫情」，而是僅指望藉疫苗和療法抗疫成功時，中國採取的策略已經幫助恢復了市場信心，使企業得以復工。

文章稱，川普政府曾說要優先重啟經濟，也就是事實上放棄控制疫情；相比之下，中國為阻止病毒傳播採取了積極行動。文章也列出了一些中國為嚴防境外輸入所採取的措施，以及中國在應對境內零星疫情時的策略。

不過，紐時文章也說，中國的防疫方式充滿了「威權色彩」，以一種「在民主國家行不通的方式行事」；文章也認為，中國利用強調美國糟糕的抗疫表現，來宣傳中國模式的優越性。

然而，文章最後還是認為，「中國已經證明，想要開放經濟，首先就得保障公共健康」。