我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天災暫停的人禍：愛琴海強震 土耳其、希臘對立中和解

天天破紀錄！美單日死亡逾千人 確診破9萬例

浙男翻牆看維基 官網公告「行政處罰」PTT炸鍋

中國新聞組／綜合報導
一名翻牆瀏覽「維基百科」的中國網民日前據傳遭警方逮捕並處罰。（Getty Images） ）
一名翻牆瀏覽「維基百科」的中國網民日前據傳遭警方逮捕並處罰。（Getty Images） ）

中國在2018年時，官方開始全面禁止人民使用VPN（虛擬私人網路）「翻牆（突破網路長城管制）」，近日更出現民眾因翻牆遭「政府公告處罰」的案例。在今年10月24日時，一名翻牆瀏覽「維基百科」的網友遭警方逮捕，「浙江政務服務網」更發布行政處罰公告，不過該公告目前已被刪除。

近日網上瘋傳一張擷圖，可看到「浙江政務服務網」釋出的公告指出，一名叫張韜的男子在2019上半年至2020年10月期間，通過「百度」搜尋到翻牆軟體「LANTERN」下載，並利用該軟體非法到「維基百科」查資料。

公告續指，張韜在10月24日被警方登門查獲，警方認為，張韜擅自非法使用手機翻牆軟體造訪國際網路，其行為已構成「擅自建立、使用非法定信道進行國際聯網」，依法應當給予行政處罰。根據《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》第6條、第14條規定，決定以「當場訓誡」做為行政處罰，並責令其當場停止非法連接國際網絡。

消息一出，PTT也立刻炸鍋，有網友表示，他有向住在中國的朋友求證消息，他的朋友認為真實度頗高，因為他朋友先前也被訓誡過，只是沒有被公告上網。

該網友也說，這可能是第一次「政府在網站上公告」，目前公告疑似受到媒體壓力而刪除，讓外界留下諸多疑問。

據悉，從今年開始至10月底，浙江省有超過70個人，因「翻牆」遭罰，但是去年一整年中，只有5起受到行政處罰的案例。

近日有中國網友因翻牆到維基百科，遭「政府公告處罰」。（圖擷自PTT）
近日有中國網友因翻牆到維基百科，遭「政府公告處罰」。（圖擷自PTT）

中國 百度 手機

上一則

翻牆看啥？就愛台灣政論節目

下一則

中財辦副主任：中央「十四五規畫」將提升港競爭優勢

延伸閱讀

iPhone12 mini輕薄好操作？ 網曝1隱憂「反而更重」

iPhone12 mini輕薄好操作？ 網曝1隱憂「反而更重」
雙十剛過Google出包 中華民國建立時間變1949年

雙十剛過Google出包 中華民國建立時間變1949年
糙米營養高 大家為何還是愛吃白米？這兩點是關鍵

糙米營養高 大家為何還是愛吃白米？這兩點是關鍵
陳水扁批馬英九改募兵制 網諷「頭腦正常」怎不關回去

陳水扁批馬英九改募兵制 網諷「頭腦正常」怎不關回去

熱門新聞

張銘浩是YHBOYS成員之一，年齡僅16歲。（取材自微信）

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

2020-10-29 11:00
女性保鏢馮鈺潔透露，高級男保鏢年薪26萬元，女保鏢36萬元，首席則可達上百萬。(取材自錢江晚報)

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

2020-10-28 09:00
一個保溫杯讓丈夫發現妻子出軌。圖為示意圖。(取材自瀟湘晨報╱視覺中國圖)

保溫杯洩婚外情…妻出軌2男 貴州夫痛下殺手

2020-10-29 13:00
習近平出席「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」，由中國國務院總理李克強主持。(路透)

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

2020-10-22 22:51
華為首席財務長孟晚舟29日離開她位於加拿大溫哥華的住所，前往卑詩省最高法院參加引渡案的證據聽證會。（美聯社）

法官裁定：孟晚舟可用「重大證據遺漏」申請終止引渡

2020-10-30 00:03
侯先生與前妻當年的結婚證。（取材自紅星新聞）

瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸

2020-10-29 09:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮
返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲

返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲
空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭

空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭
川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真

川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真
希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損

希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損