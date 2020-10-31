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中國富二代王思聰路邊攤炒飯 竟是這個原因

中國新聞組／北京31日電
王思聰被拍到在街頭炒飯，手法嫻熟。（視頻截圖）
王思聰被拍到在街頭炒飯，手法嫻熟。（視頻截圖）

中國著名富二代王思聰的名氣相信沒有人不知道，作為一位富二代生活奢侈令很多人羨慕，所以他的如今一舉一動也被很多人所關注著。在很多人的心中王思聰花錢如流水，這才是一位富家子弟該有的常態，不過最近王思聰跑去街頭炒飯，這一波反差就讓很多人難以接受了。

來源：YouTube

遊戲日報報導，最近有網民拍到了王思聰在一個路邊攤上面炒飯，雖然設備非常簡陋，工具也是小吃攤非常簡陋且看上去不怎麼衛生。但王思聰卻絲毫不介意，在炒飯的過程中不斷翻炒，加調味料等輕車熟路，還時不時調節一下火力，看到這樣的場面還以為他是老手呢？

據報導，後來經過爆料，原來是王思聰從酒吧裡面出來，肚子餓了吃個路邊攤，但是老闆太忙，所以他就自己親自下廚。

報導說，其實王思聰的生活還是一如既往的奢侈，最近還有人拍到了王思聰在網吧裡面開了200瓶黑桃A的酒，一瓶的價格就達到了上萬元人民幣(約1500美元)，光是酒錢就是200萬元，看來在路邊攤不過是體驗生活的一部分而已。

報導指出，其實王思聰雖然生活比較奢侈，但作為萬達的公子哥其實在網上的形象並沒有那種不接地氣的感覺，與那些高高在上的富家公子不一樣的是，王思聰經常會搞出一些讓普通人覺得不可思議的事情，比如經常拉著自己的新女友去吃路邊攤，然後這次還親自動手炒飯，不得不說王思聰真的挺接地氣了。

報導說，其實這種行為，如果是發生在一個普通人身上，可能並不算什麼，但是發生在王思聰這樣人盡皆知的富家子弟身上，瞬間就引發了無數人的熱議。不得不說在這個流量至上的時代，擁有4000多萬粉絲的王思聰，哪怕不是萬達公子，單憑自己的粉絲數量，都能活得比大多數人要好吧。

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