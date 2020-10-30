宋徽宗的錢幣也搞「穿越」？初中生揪出教科書的錯

上海初中生顧則行糾正了教科書的錯誤。（取材自微信）

宋徽宗的「宣和通寶」，怎麼「穿越」到了北魏？近日上海一名初中生指出歷史教科書錢幣錯誤，話題衝上熱搜，網友排隊按讚，直誇：「孩子真棒」！

中央廣電總台中國 之聲報導，顧則行暑假在翻閱教科書時，看到《中國歷史地圖冊》中引用兩枚古錢幣照片，標註為「北魏孝文帝時期的銅錢太和五銖和宣和通寶」。顧則行覺得有些奇怪，記憶中宣和通寶的「宣和」不是北魏孝文帝的年號，他馬上上網查了宋徽宗、北魏孝文帝的年號，同時查閱其他古錢幣書籍，確認「宣和通寶」是宋徽宗時期所造。

顧則行質疑的古錢幣圖文。 （取材自中央廣電總台中國之聲）

除了上網查證，顧則行還向上海歷史博物館 研究員、中國錢幣學會第七屆理事傅為群求證。傅為群直言「這是硬傷」：「如果具備一些錢幣學方面的知識，就能發現這個明顯的錯誤。『宣和通寶』不是北魏孝文帝時期的貨幣 ，書中配圖和說明都錯了，中小學教材更需要科學嚴謹。」

傅為群還引導顧則行又發現了一個小細節——「太和五銖」上「太」字的筆意寫法有點怪。「我比較了有關的圖譜，發現教科書中的這枚古錢『太』字在字體、銹色上也有些可疑。」顧則行說。

傅為群鼓勵顧則行寫一篇小論文，分析教科書上這個小問題，建議教科書中插圖註明博物館或藏家名，既有利於嚴謹考證，也可供感興趣的小朋友前往參觀。

為此，中華地圖學社《中國歷史地圖冊》責任編輯張懷表示，將「宣和通寶」這枚古錢幣放在孝文帝時期確實有一點不妥，將考慮明年刪掉。