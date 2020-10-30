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荒廢6年升值6個億！杭州爛尾樓7.84億人民幣成交

中國新聞組／上海30日電
杭州爛尾樓起拍價人民幣7億(約1億美元)，保證金人民幣1.4億，4人報名。（拍賣網站截圖）
杭州爛尾樓起拍價人民幣7億(約1億美元)，保證金人民幣1.4億，4人報名。（拍賣網站截圖）

1.2億買來，爛尾近6年、位於杭州蕭山錢江世紀城核心區的「萬禹大廈」（右圖，截自拍賣網站），在網拍平台成功「易主」。經過21次報價、延時20次，萬禹大廈最終以7.84億元（人民幣，下同，約1.16億美元）成交。據計算，當事人判刑七年後，房子升值6個億。

綜合媒體報導，阿里法拍官網顯示，萬禹大廈起拍價7億，保證金1.4億，本次拍賣共有4人報名，吸引571人設置提醒，3萬5201次圍觀。

據報導，萬禹大廈2010年由廣建置業有限公司許姓老闆豪擲1.2億拿下，建案位於錢江世紀城板塊民和路與皓月路交界處，奧體板塊的核心區，地段優越且鄰近地鐵站。萬禹大廈總建築面積9萬4873平方公尺，由A、B兩座塔樓以及商業、餐飲裙樓組成。

2013年，萬禹大廈曾取得過預售證，銷售過部分房源，但是，拿地後資金開始吃緊，為了盤活大廈，許老闆鋌而走險，將商舖虛擬分割，以租代售，並許諾年化回報率超過12%。但是後期建築款項都支付不了，又把寫字樓抵押給建築商。

到了2015年，許老闆失聯項目停工，大批建設工人維權，萬禹大廈成為了爛尾樓。直到2018年5月，廣建置業因非法吸收公眾存款罪被蕭山區人民法院判處，老闆許承阜也因犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑7年，並處罰金25萬元。

萬禹大廈爛尾多年多年換新主，據悉由華鴻嘉信以7.84億元拍下。由於之前萬禹曾經領出過預售證，銷售過部分房源，因此新接手的公司也需要對前期的銷售情況進行處理。

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