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廣西1縣長擁「廟宇豪宅」 縣府：再亂講就提告

中國新聞組／上海30日電
有網民近日在社群網站PO出一段豪宅影片，表示為桂林一名縣長所擁有，豪宅正面宏偉猶如廟宇正門（擷取自微博）
有網民近日在社群網站PO出一段豪宅影片，表示為桂林一名縣長所擁有，豪宅正面宏偉猶如廟宇正門（擷取自微博）

近日，有網友在短視頻平台分享多段「豪宅」舞獅賀喜視頻，並配文「獅賀重陽」、「楊縣長豪宅」。因有網友稱該「豪宅」為廣西平樂縣副縣長楊林葵所有，讓網民看了狠酸「當官真好賺」；縣府工作人員表示，「若再有人亂講就要告上法院。」

上游新聞報導，網傳視頻顯示，豪宅約有四層，正面宏偉猶如廟宇正門，門前還設計了龍紋石階，視頻拍攝當天為重陽節，正門口有人擺起長桌手工製作蛋糕，蛋糕上寫著「重陽節快樂」字樣，另有鑼鼓舞獅，場面熱鬧非凡。

網民爆料，這名縣長家還有好幾間超市，錢財多多。影片曝光後，立刻引發網民排山倒海批評：「當官真好賺」、「沒看過這樣的豪宅」。

據報導，楊林葵的妹妹楊群鸞表示，該棟房子與楊林葵無關，是大哥楊林弼與自己所建，只是家族老宅供親友相聚使用；視頻拍攝當天為重陽節，所以找來舞獅隊為老人慶賀。蛋糕店老闆則表示當天的蛋糕是自己贈送的，並說「楊林葵的兄妹都在當地做實業，在老家修房子也正常。」

對此，平樂縣政府辦公室則回應這是假消息，工作人員語氣強硬地回應稱「沒有的事！」並表示「明確告訴你，縣長豪宅一事是假的，這是不可能的事。如果網民亂炒作的話，我們會直接走法律程序。」

報導指出，平樂縣紀委已成立調查組，調查清楚後將會在官方平台公布調查結果。

網友在短視頻平台曝光的「楊縣長豪宅」。（視頻截圖）
網友在短視頻平台曝光的「楊縣長豪宅」。（視頻截圖）
媒體稱，視頻中所稱的「楊縣長」是桂林平樂縣副縣長楊林葵。（取材自大象 新聞）
媒體稱，視頻中所稱的「楊縣長」是桂林平樂縣副縣長楊林葵。（取材自大象 新聞）

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