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廣場舞登高校課程 名額秒殺

中國新聞組／上海30日電
廣場舞技能培訓班現場教學。（取材自澎湃新聞／受訪者供圖）
廣場舞技能培訓班現場教學。（取材自澎湃新聞／受訪者供圖）

江蘇鎮江市高等專科學校近日開設「廣場舞技能培訓班」，選課系統開放後，150個名額迅速被搶光。

澎湃新聞報導，鎮江高專體育部主任掌玉宏表示，該課程是學校首次嘗試，為期兩天，「廣場舞實際上是一個很好的全民健身項目，但我們了解到，目前社會體育指導員普遍年齡偏大、文化水平偏低，如果未來能有高校學生加入社會體育指導員隊伍中，能帶領更多人進行全民健身。」

鎮江高專學前教育專業大二學生小琴（化名）說，「我們的選課系統剛剛開放，這個廣場舞課程150個名額就被搶完了。」

小琴說，參加廣場舞技能培訓不僅能加學分，而且在獲得二級體育指導員專項技能培訓合格證書後，可以申報二級社會體育指導員資格證書，為未來增加一個就業砝碼。

鎮江高專體育部社會服務中心主任任淑慧是本次課程授課老師之一，她表示，在培訓開始前，不少同學對廣場舞項目充滿疑惑，「他們之前覺得廣場舞就是老大媽們從事的項目，但在上課了解過廣場舞後，同學們的熱情都高漲」。她說，兩天學習結束後，一共有88名同學順利通過了兩次考核，其中還誕生了20名優秀學員。

鎮江高專體育部主任掌玉宏表示，本次培訓課程是由鎮江市體育局與鎮江市高等專科學校聯合舉辦，旨在培養更多的社會體育指導員，可以提高隊伍的素質，推動全民健身的發展。

鎮江高專體育部社會服務中心主任任淑慧透露，接下來將針對太極、跆拳道、瑜伽、體育舞蹈等項目，適時開展下一期培訓活動。

健身 就業 教育

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