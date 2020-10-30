我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診894萬例 加州破92萬例

法國再封城！巴黎人大出逃 車陣綿延數百英里

中CDC專家：武漢華南海鮮市場疫情 不排除是由冷鏈傳入

記者林則宏／綜合報導
武漢華南海鮮市場一直被視為是這次全球新冠肺炎疫情的起源地。（美聯社）
武漢華南海鮮市場一直被視為是這次全球新冠肺炎疫情的起源地。（美聯社）

環球時報指出，近期，隨著青島首次從冷鏈食品外包裝分離出活新冠病毒，以及一篇北京6月新發地市場疫情可能源於冷鏈食品汙染的論文發表後，中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友表示，由此不能排除，武漢華南海鮮市場早前疫情也是從進口海產品所引起。

中國疾控中心17日發布的消息稱，在對青島疫情溯源調查過程中，中國疾控中心從工人搬運的進口冷凍鱈魚外包裝上檢測分離到新冠活病毒，這是國際上首次在冷鏈食品外包裝上分離到新冠活病毒，並首次證實在冷鏈運輸特殊條件下，新冠病毒可以在物品外包裝上存活較長時間。

中國疾控中心主任高福表示，過去在樣本中「檢測出」冠狀病毒核酸陽性，不一定是活病毒。但青島此次「分離到」活病毒，就意味著一定存在活病毒，且能造成傳播或感染。

此外，青島這波疫情的「零號病人」正是青島港口裝卸工人，曾於9月19日夜班裝卸了進口冷凍海鮮。

北京清華大學、北京市疾病預防控制中心等單位近日在《國家科學評論》發表「北京新冠肺炎疫情再現可能源於冷鏈食品汙染」的論文也提出，冷鏈運輸可能是新冠病毒傳播的新途徑。

武漢大學醫學部基礎醫學院病毒研究所教授楊占秋表示，如果華南海鮮市場曾有進口海產品交易，那麽新冠病毒通過冷鏈運輸的產品傳入是存在可能性的。

環球時報指出，華南海鮮市場過去確實曾有多家賣進口生鮮的商鋪，出售包括帝王蟹、北極貝等海產品以及來自巴西、德國的需要冷鏈運送的肉類產品。

中國疾控中心生物安全首席專家武桂珍近日接受採訪時說，「過去我們在做病毒溯源時一直在尋找中間宿主，現在或許是時候重新審視一下，病毒到底是不是來自野生動物。」

武桂珍表示，「疫情在北京反彈，也是在批發市場集中暴發，但不同於武漢華南海鮮市場，北京出現野生動物導致疫情的可能性很小。這就留給我們一個很重要的提示：是不是有可能源頭就是一個感染者或被汙染的食品，而海鮮市場的環境造就了快速傳播的機會。」

但報導也指出，目前相關猜想依然缺乏足夠證據支持形成一條明確的感染鏈。一位不具名的病毒學專家對環球時報表示，如果病毒是從海外流入，為何來源地沒有最先暴發疫情，這是需要解釋的問題。

疫情 北京 中國

上一則

中國「天問1號」探測器 明年5月上火星

下一則

五中全會公報 解讀關鍵「2個局1個期」

延伸閱讀

全民普篩才2周 中國青島再爆醫院感染疫情

全民普篩才2周 中國青島再爆醫院感染疫情
金湖海鮮酒樓粵菜好滋味龍蝦各式料理每隻僅$9.95

金湖海鮮酒樓粵菜好滋味龍蝦各式料理每隻僅$9.95
武漢「黑臉」醫師白回來! 再見救命恩人 他摘掉口罩

武漢「黑臉」醫師白回來! 再見救命恩人 他摘掉口罩
青島找到證據：新冠病毒可物傳人 冷凍下長期存活

青島找到證據：新冠病毒可物傳人 冷凍下長期存活

熱門新聞

習近平出席「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」，由中國國務院總理李克強主持。(路透)

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

2020-10-22 22:51
張銘浩是YHBOYS成員之一，年齡僅16歲。（取材自微信）

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

2020-10-29 11:00
女性保鏢馮鈺潔透露，高級男保鏢年薪26萬元，女保鏢36萬元，首席則可達上百萬。(取材自錢江晚報)

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

2020-10-28 09:00
丈夫出軌，上海女子怒用榔頭打死。示意圖與新聞無關。(取材自瀟湘晨報／視覺中國圖)

「每次買菜少1顆」！ 丈夫偷藏性藥出軌 上海女子怒用榔頭打死

2020-10-22 11:00
小李没錢結帳，燒烤店老闆報警處理。（取材自春城晚報）

趁她上廁所 同桌10餘人跑光…雲南女没錢結帳 被帶去警局

2020-10-22 09:00
大陸外交部發言人趙立堅。（環球網）

反擊美售台3武器 中國宣布制裁洛克希德馬丁、波音防務

2020-10-26 13:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光
駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈

駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈
川普一連任 反移民健將 米勒將出重手

川普一連任 反移民健將 米勒將出重手
瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸

瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸
法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首

法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首