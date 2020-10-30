中CDC專家：武漢華南海鮮市場疫情 不排除是由冷鏈傳入

武漢華南海鮮市場一直被視為是這次全球新冠肺炎疫情的起源地。（美聯社）

環球時報指出，近期，隨著青島首次從冷鏈食品外包裝分離出活新冠病毒，以及一篇北京 6月新發地市場疫情 可能源於冷鏈食品汙染的論文發表後，中國 疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友表示，由此不能排除，武漢華南海鮮市場早前疫情也是從進口海產品所引起。

中國疾控中心17日發布的消息稱，在對青島疫情溯源調查過程中，中國疾控中心從工人搬運的進口冷凍鱈魚外包裝上檢測分離到新冠活病毒，這是國際上首次在冷鏈食品外包裝上分離到新冠活病毒，並首次證實在冷鏈運輸特殊條件下，新冠病毒可以在物品外包裝上存活較長時間。

中國疾控中心主任高福表示，過去在樣本中「檢測出」冠狀病毒核酸陽性，不一定是活病毒。但青島此次「分離到」活病毒，就意味著一定存在活病毒，且能造成傳播或感染。

此外，青島這波疫情的「零號病人」正是青島港口裝卸工人，曾於9月19日夜班裝卸了進口冷凍海鮮。

北京清華大學、北京市疾病預防控制中心等單位近日在《國家科學評論》發表「北京新冠肺炎疫情再現可能源於冷鏈食品汙染」的論文也提出，冷鏈運輸可能是新冠病毒傳播的新途徑。

武漢大學醫學部基礎醫學院病毒研究所教授楊占秋表示，如果華南海鮮市場曾有進口海產品交易，那麽新冠病毒通過冷鏈運輸的產品傳入是存在可能性的。

環球時報指出，華南海鮮市場過去確實曾有多家賣進口生鮮的商鋪，出售包括帝王蟹、北極貝等海產品以及來自巴西、德國的需要冷鏈運送的肉類產品。

中國疾控中心生物安全首席專家武桂珍近日接受採訪時說，「過去我們在做病毒溯源時一直在尋找中間宿主，現在或許是時候重新審視一下，病毒到底是不是來自野生動物。」

武桂珍表示，「疫情在北京反彈，也是在批發市場集中暴發，但不同於武漢華南海鮮市場，北京出現野生動物導致疫情的可能性很小。這就留給我們一個很重要的提示：是不是有可能源頭就是一個感染者或被汙染的食品，而海鮮市場的環境造就了快速傳播的機會。」

但報導也指出，目前相關猜想依然缺乏足夠證據支持形成一條明確的感染鏈。一位不具名的病毒學專家對環球時報表示，如果病毒是從海外流入，為何來源地沒有最先暴發疫情，這是需要解釋的問題。