全球首發轉向 25萬品牌進「雙11」

阿里首席市場官董本洪。（視頻截圖）

搶新冠疫情 後商機，阿里首席市場官董本洪29日表示，今年的天貓雙11，將有超過25萬個品牌，向8億消費者提供超過1400萬件的折扣商品。其中，有來自84個國家的2萬6000多個進口品牌，包含120萬款進口新品。董本洪說，「當中有2600多個新品牌是首次參加『雙11』，其中包括卡地亞（Cartier）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）、伯爵（Piaget）等幾十個全球頂級奢侈品品牌。」

今年天貓雙11全球狂歡季踏入第12年，董本洪在「數字驅動 全球動起來」亞太媒體線上新聞發布直播會上指出，中國 作為疫情下唯一正增長的主要經濟體，許多海外品牌都把中國作為今年生意增長的主陣地。「很多國際品牌將新品首發從線下向線上轉移，從全球首發轉向中國市場首發，因此，今年『雙11』也將迎來史無前例新品大爆發。」

其中，江詩丹頓就把原本計畫在聖誕節首發的新品提早在「雙11」進行全球獨家首發，保時捷也趕在「雙11」前開設了天貓旗艦店，另外也不乏來自杜拜、烏拉圭和衣索比亞等國家的產品，首次參加「雙11」。

據董本洪介紹，今年雙11由「單」變「雙」，為消費者帶來「雙」重時段，販售時間除11月11日，還新增11月1至3日。而千禧一代是天貓主要消費體，董本洪表示，直播互動將成為今年雙11的重中之重，董本洪表示，有超過400位公司高管和300位明星走進直播間，今年還新增線上看房及虛擬試駕等，將為消費者提供更多親歷其境的互動體驗。

除了海外品牌選擇在「雙11」首發，亦有許多長期居住在海外的「買手」加入購物節戰局，天貓國際也成立一支百人組成的「官方買手團」，在全球20多個國家或地區，幫消費者採購當地的時尚精品。

天貓亦結合阿里旗下倉儲「菜鳥海外倉」，在法國、德國 和荷蘭等100多個海外倉建立了專屬的「雙11」直郵通道，開通了超過60條空運、海運和陸運線路。菜鳥國際供應鏈總經理趙劍說，以香水為例，它們透過特殊包裝解決了禁運品的問題，讓香水也能空運直達，最快72小時就可從德國送到中國。

趙劍說，僅十一加上中秋節長假期間，天貓國際海外直購成交同比就大增429%。