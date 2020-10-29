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爆乳美女網紅變大媽！直播現原形 網友：根本是詐騙

中國新聞組／北京29日電
施子怡曬在微博上的死海旅遊照片。（取材自微博）
施子怡曬在微博上的死海旅遊照片。（取材自微博）

美女網紅施子怡也「翻車」了，她日前首次直播銷售，沒想到直播中的真實顏值，與照片嚴重不符，讓不少網友「驚呆了！」此外，網友還發現，施子怡就連從小學時期的成長照片也都是P圖，讓大量「子怡粉絲」心碎。

施子怡曬在微博上的照片。（取材自微博）
施子怡曬在微博上的照片。（取材自微博）

綜合媒體報導，施子怡靠著清純的臉蛋、姣好的身材，在微博累積逾130萬粉絲，每次發出清涼照，甚至日常生活照，都會引來大量點讚。她曾將自己過去的照片一同秀出，欲圖證實自己從未整型，成功獲得眾多網民的喜愛。

施子怡曬在微博上的證件照。（取材自微博）
施子怡曬在微博上的證件照。（取材自微博）

施子怡日前開始直播帶貨，鏡頭中的施子怡與她在網上發布的照片差距非常大。照片中，施子怡膚白貌美，臉部小小的瓜子臉，大眼睛，鼻子又小又翹。然而直播中的她，卻是「大餅臉」，眼睛下垂，扁塌鼻子，嘴唇很厚，嘴角下垂，牙齒也不太整齊，如果說照片中的她看上去像18歲，那直播中的她看上去大概快40歲了。

施子怡曬在微博上的死海旅遊照片。（取材自微博）
施子怡曬在微博上的死海旅遊照片。（取材自微博）

有網友調侃，「不能說是一模一樣，可以說是毫不相關了」，還有粉絲直呼這是「詐騙犯」。

施子怡日前直播的畫面。（視頻截圖）
施子怡日前直播的畫面。（視頻截圖）

有網友勸她別再搞直播，應該出P圖教學才對，「教我P圖好嗎？」施子怡也坦率回覆：「我會出教程的。」對於有人稱讚她皮膚白皙，她也說：「是因為閃光燈啦！」有人表示，雖然施子怡臉蛋是假的，但身材是真的，有網民仍舊求教怎麼練身材，施子怡也回：「跑跑步就行！」

施子怡日前直播的畫面。（視頻截圖）
施子怡日前直播的畫面。（視頻截圖）
施子怡日前直播的畫面。（視頻截圖）
施子怡日前直播的畫面。（視頻截圖）

詐騙 微博 長照

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