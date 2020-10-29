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16歲男星要和「小姐姐」開房間！鹹濕簡訊曝光

中國新聞組／北京29日電
張銘浩是YHBOYS成員之一，年齡僅16歲。（取材自微信）
張銘浩是YHBOYS成員之一，年齡僅16歲。（取材自微信）

明星私生活不檢點「翻車」的案例屢見不顯，近來有一位未滿16歲的小明星被爆料，不但和粉絲索要禮物，還想跟「小姐姐」開房間。鹹濕的簡訊內容，如「要和姐姐睡覺」，讓他立刻被經紀公司開除。經網友比對，此小男星疑是YHBOYS的成員張銘浩。

來源：YouTube

網易「前娛後浪」報導，有網友日前在微博上宣稱，自己的好姐妹A女追了一個樂華的小明星，兩人間的關係不簡單，這個小明星還一直向A女索要各種禮物。儘管明星年紀小，但腦中所想的事情卻一點也不單純。爆料網友稱，小明星剛認識A女不久就有意讓其帶他開房，並且三番五次找A女給他買東西或轉帳。

文章一PO出立刻引來網友興趣，透過比對，鎖定樂華小明星張銘浩，他13歲出道，今年也只有16歲。2017年，樂華找了一批10到13歲的男孩組成YHBOYS，號稱「養成系」偶像男子組合，希望模仿TFBOYS的發展模式，可惜出道至今，作品寥寥，人氣也不高。

樂華推出YHBOYS團體，作品寥寥，人氣也不高。（取材自臉書）
樂華推出YHBOYS團體，作品寥寥，人氣也不高。（取材自臉書）

爆料博主隨後又放出A女與張銘浩的聊天紀錄，張銘浩提出想和A女去民宿，甚至直接說「想要和姐姐睡覺」；故作輕鬆給A女發手機購買頁面，疑似暗示讓A女給他買新手機。

網友爆料A女與張銘浩的聊天紀錄，其中張銘浩提出和女生A去民宿，甚至直接說「想要和...
網友爆料A女與張銘浩的聊天紀錄，其中張銘浩提出和女生A去民宿，甚至直接說「想要和姐姐睡覺」。（取材自微信）

該博主爆料後，網上又出現了一個B女發表了自己曾被張銘浩要錢、要禮物、撩騷的經歷。B女稱，張銘浩讓B女給他買鞋，但B女生病被救護車拉到醫院時，張銘浩不管不問，只關心B女給他買的「鞋到哪兒了」。兩人分手後，在B女用朋友的照片建立小號，張銘浩竟然約B女的小號出去玩。

B女曝光的聊天紀錄，張銘浩和對待A女一樣的套路，和B女索要鞋子。（取材自微信）
B女曝光的聊天紀錄，張銘浩和對待A女一樣的套路，和B女索要鞋子。（取材自微信）

事後，第一位爆料博主稱，張銘浩已給A女打電話道歉，張銘浩的全國粉絲後援會也發表脫粉聲明，文中還提到「無數次的忍耐」，疑似張銘浩是個「慣犯」，而後援會對這類事情早就有所耳聞。最開始的爆料者也稱樂華已將張銘浩從公司開除。

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