返校捐款被校長張桂梅拒絕 「全職太太」考上教師

麗江華坪女子高中校長張桂梅。（取材自上觀新聞）

抱著孩子、帶著2000元回雲南麗江華坪女子高中捐款，卻因為「全職太太」身份被拒的黃付燕，被校長張桂梅罵「滾出去」之後，第二年她考上了貴州安順某小學的特崗教師。她能體會校長「話醜理正」的心意，「她是從我們的立場去說的」。黃付燕將新聞連結轉貼回自己的朋友圈，並配上了一句轉發語—「我們有個性的老大」。

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上觀新聞報導，全中國 第一所全免費公辦女子高中，雲南麗江華坪女子高中共 有1804名女孩走出貧困山村，進入大學。近日在一段採訪視頻中，張桂梅校長回憶了因學生當了全職太太，而不願接受其捐款的故事，「我最反對當全職太太」的言論更是引發全職太太的熱議，該話題在新浪微博閱讀已超過5.3億。

當事人黃付燕是在高中群裡看到這條新聞，「感覺像是在說我」。其後才曝出她因為校長一番話「及時整改」的過程。

黃付燕是華坪女子高中建校後招收的第一屆學生，2008年入學，2011年考入內蒙古師範大學小學教育 專業。大學畢業後她選擇來到上海闖蕩，2017年懷孕後又辭職回到丈夫的老家貴州生活。

黃付燕在2018年回到母校華坪女子高中捐款，被張桂梅拒絕。

見面的第一眼，黃付燕分明看到了張桂梅臉上的喜悅，問完她的近況，校長卻板起臉沒了笑意。那時，孩子不到一歲，黃付燕沒有工作，全職帶娃。她自知沒有達到校長的要求，工作的事情沒有處理好，「她不想我們讀了書，還跟老一輩一樣，在家圍著老公、孩子轉。要獨立，有自己的事業和經濟」。

捐款被拒的第二年，黃付燕考上了貴州安順某小學的特崗教師。

黃付燕認為，校長說的有理，話醜理正。女高本來就是讓貧困女孩讀書的學校，學生好不容易大學畢業，又去當全職太太，她肯定反對。「如果沒有女高，我可能沒有上大學的機會」，反對當全職太太，「張校長是從我們女高學生的立場上說的」。