女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

女性保鏢馮鈺潔透露，高級男保鏢年薪26萬元，女保鏢36萬元，首席則可達上百萬。(取材自錢江晚報)

「女保鏢馮鈺潔」在抖音的帳號已有28萬粉絲，女保鏢的身分為她帶來流量，也時常招致質疑——「你真是保鏢？有肌肉 嗎？能打幾個？」錢江晚報報導，作為行業內為數不多的女保鏢，馮鈺潔這個95後姑娘，身高170cm，始終站得筆直，舉止敏捷，眼神警覺，很引人注目。

馮鈺潔大學畢業後成為電視台一名編導，有一次，她跟隨同事到天尊保鏢公司採訪，聽到創始人王海春談及創辦公司的初衷，一下子就戳中她的心。

「武俠夢」是王海春成為保鏢的最初動力；他因電影 「少林寺」而痴迷武術，2005年加入保鏢行業，而後創立天尊保鏢公司。15年來，王海春已是圈子裡「大神」般的存在，服務過許多政要、明星和富豪。

儘管馮鈺潔沒有「武俠夢」，但她從小對攀岩、飛拉達、速降等戶外運動充滿興趣。與王海春的接觸，讓她覺得這分職業很酷。

2018年，溫州網約車 司機姦殺女乘客事件鬧得沸沸揚揚。當種種犯罪細節曝光，馮鈺潔覺得「太可怕了！」而後就想「要是稍微懂點自救，結局會不會不一樣？」

報導稱，抱著學點防身術的心態，2019年夏天她走進天尊保鏢，開始35天的培訓課程。

35天的培訓結束，參加包含散打格鬥、體能器械、特種駕駛等項目考核，馮鈺潔敗下陣來。她足足培訓70天，終於在第二次考核被天尊保鏢錄取。

馮鈺潔的培訓課程包括車輛防衛、車輛排查、通訊地圖等各類實踐課；此外，法律法規、醫學急救、西餐禮儀、奢侈品知識等也得涉獵，「否則，雇主讓你幫忙拿一個包，你都分不清，就會很尷尬。」

據報導，天尊保鏢旗下200多位保鏢，大多是年輕力壯的90後男性，女性僅占20%。由於資源有限，女保鏢佣金一般比同級別男保鏢高約10萬元。

「女雇主或者男雇主的家人和孩子，通常都偏向選擇女保鏢。」王海春坦言，招聘天生麗質的女保鏢「帶得出去」，同時，女保鏢也更熟悉富人的生活方式，也可以減少某些顧慮和不便。

保鏢是距離明星、富豪最近的人，常常能看見名人的另一面；王海春說，「其實，那些知名大佬私底下和普通人沒兩樣。」

報導指出，富豪也有假的，「就像上海『假名媛』拼單一樣，有些人也會來拼保鏢。」深耕保鏢業多年，王海春遇到過不少假富豪，「有些人是為了談生意充門面，還有些假冒富二代，為了泡妞而請保鏢一起去夜店，撐場面。」

常年在富豪圈耳濡目染，王海春早已練就了一雙「火眼金睛」，能夠快速分辨出真假。