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先披戰袍再穿婚紗 援鄂醫護姊妹出嫁 馬雲送來大禮

中國新聞組／上海28日電
遼寧援鄂醫護姐妹綦美艷、綦美玲。（取材自楚天都市報）
遼寧援鄂醫護姐妹綦美艷、綦美玲。（取材自楚天都市報）

遼寧援鄂醫護姊妹花綦美艷、綦美玲因抗疫推遲婚禮，日前終於在瀋陽完婚。婚禮當天，馬雲信守先前「娘家人」的承諾，不僅送上祝福還包了一個大紅包，幫兩對新人還全年花唄，並把蜜月旅行也安排了。

影音來源：YouTube

楚天都市報報導，姊姊綦美艷與妹妹綦美玲原定3月初與4月末結婚，但因為疫情的關係，姊妹倆2月10日向醫院遞交「請戰書」，要求一起援鄂戰疫；原本院方考慮兩人是雙胞胎，提出兩人只去一個，但她們表示「我們都不放心對方自己去」，再加上平時配合默契，還是決定一起前往襄陽。

姊妹花「先披戰袍再穿婚紗」，雙雙推遲婚禮，馬雲獲知後，特意在她們微博下面留言，叮囑要注意防護，平安回來，更說「等到結婚時要通知他這個娘家人」落款為「馬舅舅」。婚禮延遲七個多月，綦美艷、綦美玲終於在10月出嫁；襄陽市新冠疫情防控指揮部為姊妹倆發來賀信，馬雲也兌現承諾，錄製視頻送來祝福。

據報導，馬雲在影片中恭喜新人，「你們為了抗疫情，先穿戰袍、再穿婚紗，真的非常勇敢，希望你們的生活像美酒一樣濃郁，日子過得喜糖一樣的甜蜜！」

據悉，馬雲還包了一個大紅包，幫兩對新人還四位數的全年「花唄」，並安排了蜜月旅行。綦美艷、綦美玲收到禮物後也十分意外和驚喜，表示「沒想到馬老師還記得我們，還給我們送上了這麼大的祝福。」不過綦美艷也表示，「馬舅舅的心意我們收了，但我們並不打算花這個錢。」

遼寧援鄂醫護姐妹綦美艷、綦美玲。（取材自楚天都市報）
遼寧援鄂醫護姐妹綦美艷、綦美玲。（取材自楚天都市報）

馬雲 疫情 微博

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